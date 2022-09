Cómo se escribe conformado o conformádo

El uso de las tildes en el idioma español puede llevar a generar muchas dudas si no se tienen claras las reglas de acentuación, que son las que nos indican donde deben aplicarse. En muchos casos a pesar de la pronunciación, en la que podemos identificar la sílaba tónica, puede suceder que el acento no sea ortográfico y ahí se produce la confusión.

Estas dudas se pueden resolver aplicando las reglas ortográficas de acentuación., conociendo el significado de las palabras y teniendo un buen hábito de lectura. De esta forma se podrá resolver la pregunta planteada en este título, ya que solo una de estas palabras está correctamente escrita.

Se debe escribir conformado sin tilde

La palabra correcta es “conformado” sin acento, ya que “confórmado” con tilde no existe en la lengua española, por lo que debe evitar su uso.

Acepciones de “conformado”como conjugación de conjugar

Gramaticalmente es un verbo transitivo, participio de conformar. En este caso se trata de una palabra grave, terminada en vocal por lo que no será necesaria su acentuación escrita. Se trata de un verbo con un significado concreto, para no cometer errores en la escritura presta atención a su significado con las distintas acepciones y ejemplos.

Dar forma a algo, no necesariamente material. Ej.: Tus aspiraciones deben ser mayores a lo que te ofrecen, si te conformas con lo primero que se presenta no podrás llegar a cumplir tus objetivos.

Modificar para un fin determinado. Ej.: Si no modificas tu actitud, no habrá arreglo.

Tener o dejar contenta a una persona con poca cosa. Formar parte (de un conjunto) configurar algo. Ej.: El grupo está conformado por distintas personas, cada una con una tarea determinada para que entre todos podamos lograr una ayuda social y material en el humilde barrio.

La normativa ortográfica

La palabra confórmado no debe llevar acento escrito. Las palabras llanas o graves son las acentuadas ortográficamente en la penúltima sílaba, si no terminan en n, s o vocal. Si terminan en estas letras el acento será prosódico, o sea no escrito.

Ejemplos de uso de la forma verbal conformado

Estos ejemplos nos ayudarán a ver mejor el significado de esta palabra, para que no haya más confusiones.

Se trata de un suplemento conformado por vitaminas y minerales.

Cada dedo está conformado por 2 o 3 huesos pequeño.

El servicio de hotel está conformado por cuatro habitaciones en suites..

El edificio está conformado por cuatro bloques situados alrededor de un patio central.

Viven en un mundo conformado por bloques de construcción.

El equipo de trabajo está conformado por personas muy responsables y solidarias.

Definiciones y ejemplos

Toma nota de las definiciones y ejemplos del verbo conformar, de esta manera no volverás a equivocarte.

Dar forma a una cosa, especialmente a una cosa inmaterial. La estabilidad que buscas está conformada por algunos aspectos que son especialmente necesarios para ti, podrás ir consiguiendo grandes logros si aspiras a algo más, pero si te conformas no llegarás hasta lo más alto que es lo que te mereces.

Formar o constituir, ciertos elementos, un todo. El equipo está conformado por varias personas, cada una es especialista en un aspecto y todos juntos son perfectos para esta sección, debes apreciar la laboral de la persona que hace la selección de personal en la empresa para lograr esta compenetración.

Con estas definiciones y ejemplos sabremos en todo momento cuando usar conformado correctamente. No podemos volver a tener una duda tan común como ésta, conformado no lleva tilde.