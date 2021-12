La palabra dinosaurio sin duda tiene una historia bastante particular. Los reptiles prehistóricos no han adquirido su nombre hasta 1842 cuando el paleontólogo Richard Owen descubrió que todos los restos hallados tenían rasgos en particular y bastante distintivos. Owen decía que se trataba de «lagartijas terribles». es por eso que la palabra dinosaurio deriva de deinos que significa «terrible» en griego y sauros que significa «lagarto».

Los dinosaurios eran reptiles terrestres de gran tamaño, tenían una espina dorsal, cuatro patas y piel impermeable cubierta con escamas. Estos animales vivieron durante la era Mesozoica, la cual se ha dividido en tres periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. Se estima que los dinosaurios más grandes han llegado a medir hasta 36 metros. Te contaremos a continuación cómo se dice dinosaurio en inglés.

Cómo se dice dinosaurio en inglés y algunas frases

La palabra dinosaurio en inglés se escribe dinosaur y se pronuncia /dai·nuh·saw/. Te mostraremos a continuación algunas frases con esta palabra:

It has been discovered that the largest dinosaur was the Patagotitan Mayorum. – Se ha descubierto que el dinosaurio más grande fue el Patagotitan Mayorum.

El uso del plural

Si quieres decir dinosaurio en plural, o dinosaurios, la palabra correcta es dinosaurs.

A continuación, te mostraremos algunos ejemplos:

Dinosaurs had longer hind legs than front legs. – Los dinosaurios tenian sus patas traseras más largas que las delanteras.

¿Cómo se dice dinosaurio en otros idiomas?

Si quieres aprender aún más sobre la palabra dinosaurio, te mostraremos a continuación como se dice en otros idiomas.