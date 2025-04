Vuelve a Lidl el producto viral de 7 € que se agotó en horas

Entre los muchos productos que Lidl tiene en su bazar online, hay uno que destaca de forma especial dado que se agotó nada más ponerse a la venta, y ahora de nuevo está arrasando. Algo que podemos usar a diario, que está de moda y que no te lo vas a creer, pero tiene un precio de tan sólo 6,99 euros. Estamos hablando del vaso térmico de acero inoxidable, que no es sólo un vaso, es el nuevo imprescindible del día a día y el producto más viral que encontrarás en Lidl.

Hay productos que llegan de puntillas y se van sin hacer ruido, pero este no es uno de ellos. Su diseño elegante, su enorme capacidad y su precio tan asequible lo colocaron en el radar de quienes buscan practicidad sin renunciar al estilo. Y lo mejor es que no necesitas ser amante del café para enamorarte de él: sirve igual de bien para agua con hielo, té o batidos fríos. Con una tapa 2 en 1 que puedes usar con o sin pajita (incluida y reutilizable), este vaso lo tiene todo para colarse en tu rutina. ¿Y lo mejor? Que cabe perfectamente en el portavasos del coche. Porque no hay nada peor que querer llevarte tu bebida favorita al trabajo y darte cuenta de que no encaja bien. Este vaso térmico que es viral en Lidl, no sólo piensa en eso, también en mantener tu bebida a la temperatura ideal gracias a su doble pared aislante. Uno de esos productos que pruebas una vez… y ya no quieres vivir sin él.

El regreso del producto más viral de Lidl

El vaso térmico de Lidl no necesita presentación, pero sí merece una bienvenida a lo grande. Se vende por un precio de tan sólo 6,99 euros, tiene una capacidad de 1,2 litros y está fabricado con acero inoxidable sin Bisfenol A (BPA), lo que lo convierte en una opción segura y resistente. Este detalle, aunque pase desapercibido, es crucial para muchas personas que cuidan su salud o la de su familia.

Con un diseño alto y delgado, y disponible en colores tan bonitos como beige, verde, rosa o negro, este vaso entra por los ojos. Pero lo que enamora de verdad es su funcionalidad: es cómodo de sujetar gracias a su asa lateral, tiene una abertura amplia para llenarlo sin esfuerzo y, sobre todo, mantiene las bebidas frías o calientes durante más tiempo gracias a su aislamiento de doble pared.

Muchos lo comparan con modelos similares de marcas mucho más caras y también como no, con la famosa Stanley que originó la moda por este tipo de vasos, pero la realidad es que este pequeño gigante de Lidl cumple con creces por un precio muy inferior. Por eso no es raro que, cuando salió por primera vez, se agotara en menos de un día.

Perfecto para casa, para el coche o para ir a la oficina

Una de las claves de su éxito está en su versatilidad. No importa si lo quieres para tener agua siempre a mano en casa, para llevar tu café caliente durante el trayecto al trabajo o para mantener tu smoothie frío en la oficina: este vaso lo aguanta todo.

Su capacidad de 1,2 litros lo convierte en un verdadero aliado si eres de esas personas que necesitan hidratarse constantemente o si simplemente quieres reducir los viajes a la cocina para rellenar tu bebida.

Además, la tapa incluye una pajita reutilizable y se puede usar de dos formas: con la pajita o como tapa convencional, lo cual es ideal si alternas entre bebidas frías y calientes. Y un punto muy importante: solo la tapa y la pajita son aptas para lavavajillas, por lo que es muy fácil de mantener limpio.

La estética también importa: colores para todos los gustos

No todo es funcionalidad: este vaso térmico también ha conquistado por su diseño. Disponible en varios colores neutros y de tendencia, se adapta a cualquier estilo. Ya sea que lo quieras en beige minimalista, rosa alegre, verde militar o negro elegante, hay una opción para ti.

El acabado mate le da un toque moderno y sobrio, que no desentona ni en casa ni en la oficina. Y aunque parezca un detalle menor, el asa lateral es un acierto total: hace que sea más cómodo de transportar y evita accidentes, especialmente si llevas líquidos calientes.

¿Dónde encontrarlo y por qué se agota tan rápido?

Este vaso térmico se vende en el bazar online de Lidl, pero ya está agotado. Por suerte, lo tienes también ahora en tiendas Lidl físicas, lo que ha generado auténticas carreras a primera hora en muchos supermercados. Su precio de 6,99 euros y su calidad lo convierten en uno de esos chollos que no necesitan campaña. Las redes sociales han hecho mucho por su popularidad y de ahí que sea conocido como el producto más viral de Lidl.

Por eso, si ves que ha vuelto a tu tienda más cercana, no te lo pienses demasiado. No sería raro que desaparezca de nuevo en cuestión de horas. Y si lo compras, ya te avisamos: tus amigos, tu pareja o tus compañeros de trabajo querrán uno igual.