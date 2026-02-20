Varias agrupaciones sindicales, entre las que se encuentra la sección sindical de la Sareb, han denunciado públicamente las artimañas que el Gobierno estaría llevando a cabo para desahuciar las casas del conocido como «banco malo» y traspasarlas a Casa 47. Asimismo, han advertido de que las empresas que optan a gestionar los nuevos alquileres públicos «son en su mayoría conocidas por desahuciadoras».

El Ejecutivo antidesahucios de Sánchez estaría llevando a cabo una contundente estrategia «contraria a los derechos de vivienda» que defiende para echar a los inquilinos y poder sacar al mercado lo antes posible las viviendas a precios «asequibles» prometidas a bombo y platillo.

Sin embargo, este desalojo masivo que el Gobierno ejecuta, pero que impide realizar a los propietarios particulares de viviendas okupadas, no es la única preocupación de los inquilinos. Lo peor, señalan, está por venir.

Privatización del parque público

Los sindicatos han criticado en un exhaustivo análisis sobre el proceso de licitación para gestionar el futuro parque público de vivienda que el nuevo modelo de alquiler asequible nazca «externalizado y subordinado a lógicas empresariales» y dependa, según su criterio, de empresas «opacas» o expertas en «multidesahucios».

Pese a ello, fue el propio Ministerio de Vivienda el que reconoció en la documentación del concurso público que la «falta de medios humanos» y estructura territorial de Casa 47 ha sido el motivo que les ha llevado a decantarse por una gestión privada de los alquileres.

De hecho, la principal conclusión que extrae el sindicato de Sareb del informe es que la búsqueda de la futura gestora de Casa 47 «prioriza criterios económicos frente a criterios sociales», allanando así el camino para que grandes servicers y fondos privados vuelvan a gestionar vivienda pública.

Candidatas a gestionar alquiler público

Las agrupaciones sindicales han enumerado en un documento todas las empresas candidatas de la licitación que podrían convertirse, en breve, en las gestoras de Casa 47, evidenciando la incoherencia que supondría para un Gobierno que ha colado hasta en siete ocasiones el decreto antidesahucios en la ley. Estas son algunas de las señaladas:

La primera, Ahora Asset Managment, la definen como un conglomerado «de empresas inmobiliarias opacas», con sede en Madrid, y comprador de 450 viviendas de Sareb en 2018.

Destacan en su caso «sus métodos de desahucio», que afectarían todavía a antiguas viviendas de Sareb, así como «la actuación de una supuesta empresa pantalla de mediación social, que ofrece dinero antes del desahucio».

También señalan, por ejemplo, a Savills Consultores Real State. De esta entidad apuntan que fue «responsable de al menos un intento de multidesahucio mediático: el del bloque en lucha de la calle General Lacy (Madrid)». El conflicto sigue todavía abierto en el momento de la puja de los lotes de Sareb que serán pronto de Casa 47.

Sobre otra de las candidatas a gestora, Fundación Hàbitat 3, destacan que fue impulsada por la directora de Vivienda de la Generalitat catalana entre 2004 y 2011, Carme Trilla, cercana al PSC.

La parte surrealista de esta candidatura pasaría por que «Trilla se ha manifestado públicamente en contra de las medidas de alquiler social obligatorio conquistadas por el movimiento de vivienda en Cataluña, así como de las medidas de tope del alquiler».

La inclusión del tercer sector en la gestión de Casa 47, exponen, «confirmaría el fuerte papel de este tipo de empresas en la gestión de vivienda para hogares considerados vulnerables, y sus intervenciones de control de alquileres para pobres».

Desalojos en tiempo récord

Cabe recordar que OKDIARIO ya dio a conocer que el Gobierno de España iba a pagar una prima a Blackstone e Hipoges para desocupar en tiempo récord alrededor de 3.300 viviendas de Sareb que el Ministerio de Vivienda quería incorporar en su nueva entidad pública de alquiler asequible, Casa 47.

De esta manera, los mismos fondos de inversión que han estado rentabilizando estos activos tiempo atrás percibirán ahora comisiones por cada inmueble «adecuado» transferido.

Actualmente, los sindicatos destacan que, efectivamente, el plan se está llevando a cabo. Explican que Sareb habría roto su acuerdo de regularización de todos los casos agrupados en el conocido como «Plan Sareb», imponiendo reubicaciones forzosas, cortes de suministro a bloques enteros, y manteniendo cláusulas abusivas en los contratos con el fin de expulsar a sus ocupantes.

Por el momento, los inquilinos de las viviendas de Sareb que van a ser traspasadas no han recibido información alguna sobre su situación o el proceso de desalojo que prevén más que inminente por parte del Gobierno.