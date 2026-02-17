Hacen falta «muchas viviendas y muy baratas». Esta ha sido una de las conclusiones más contundentes y aplaudidas de la mesa Hipotecas, avales y ayudas públicas: instrumentos para facilitar la compra del Real Estate Financing Forum 2026 celebrado en el auditorio El Beatriz.

En una conversación sobre el impacto y el recorrido de avales públicos y otros como el dirigido a la primera vivienda Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHA) ha sostenido que el Gobierno debe activar «la maquinaria de hacer vivienda mucho más barata» y levantar pisos «de no más de 150.000 o 175.000 euros».

«Hay que bajar el precio de una manera muy importante», ha destacado mientras apuntaba que, teniendo en cuenta los salarios de la mayor parte de la población, las viviendas a las que puede acceder el grueso de la ciudadanía deberían ir de los 125.000 a los 200.000 euros. Sin embargo, González ha lamentado que esto sea «una quimera»:

«La tarea de las administraciones públicas es hacer un pacto estatal (…) Ayer parecía que nos habían solucionado el problema (en referencia a la promesa de Sánchez 15.000 nuevas viviendas) pero las viviendas que hay que hacer tienen que ser mucho más baratas, en mucha cantidad y no puede tener una imposición del 25% de impuestos en el precio», sentenciaba.

En este sentido, el presidente de AHA ha advertido que, aunque «no es fácil», es «un esfuerzo que hay que hacer» y que las administraciones deben «sentarse a negociar».

Promesas vacías en materia de Vivienda

En la misma línea y siendo especialmente crítico con el anuncio de este lunes del Ejecutivo, Jorge Aguerri, jefe de Desarrollo de Negocio Promotor de Ibercaja y director de Área de Negocio Minorista ha puesto en duda la posibilidad de que Sánchez cumpla con la promesa de las nuevas 15.000 viviendas que ya se suman a las 184.000 prometidas hace un par de años.

«Ahora quieren hacer chorrocientas viviendas, pero no sé quién las va a hacer o cómo porque no hay tejido productivo», ha apuntado durante su intervención.

Además, ha añadido que únicamente con la nueva construcción no va a solucionar el problema que atraviesa España: «Es una quimera y suena utópico, pero todos conocemos barrios cercanos que se podrían regenerar o rehabilitar. Sólo con obra nueva no se soluciona el problema».

Asimismo ha subrayado que hay que hacer un esfuerzo por «arrancar con otras vías» y que la banca está enfocada en VPO, pero que la clave pasa por «empezar a mover ese engranaje, agilizar la burocracia, los tiempos de espera de las licencias… La banca puede seguir luchando sin sobrepasar la línea».

Precisamente sobre el papel de las entidades financieras ha aclarado que no pueden «pasar de haber sido los culpables de una crisis financiera como la de 2008 a ser ahora los que aporten las soluciones al problema»: «No podemos sobreendurar con largos plazos de financiación. Hay que ser responsables».

También sobre esos anuncios o promesas que han funcionado a medio gas en materia de vivienda Rodrigo Robledo, director General de Política Financiera y Tesorería de la Comunidad de Madrid ha subrayado que la región ha dado 4.257 hipotecas del plan Mi Primera Vivienda:

«Sólo en la Comunidad de Madrid con 75 millones de euros hemos hecho el 50% de lo que ha hecho el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en toda España», ha anunciado en alusión a la noticia que OKDIARIO publicaba este martes señalando que el Gobierno ha avalado únicamente 10.453 operaciones de financiación de 2024 pese a prometer que los avales ayudarían a 50.000 personas.

Asumir nuevos tipos de viviendas

Santos González, presidente de AHA ha puesto sobre la mesa que, pese a que la evolución del mercado ha sido «magnífica», últimamente la presión del precio está haciendo que «se esté apretando un poco la financiación» subiendo el importe de las hipotecas o alargándolas en el tiempo. Es decir, que «el precio ya está presionando sobre la capacidad de pago».

Eso, advierte que está desplazando a cantidades mayoritarias de la población y por tanto hay que buscar nuevas formas de construir una gran cantidad de viviendas y «muchísimo más baratas»: »

Eso nos obligará a hacer cosas diferentes. Lo mismo deben ser más pequeñas, en barrios alejados, poner en marcha más construcción en altura…Un urbanismo distinto. Nos tenemos que acostumbrar a vivienda en altura», ha finalizado a modo de posible solución.