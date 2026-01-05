El salario de Christine Lagarde, la presidenta del BCE, es uno de los más elevados de Europa, en concreto, cobra 726.000 euros al año. Esta cantidad es bastante elevada, ya que supone un 55,8% más que el salario básico oficial comunicado por el instituto emisor (466.000 euros). El motivo de este incremento serían los pluses que cobra Lagarde por gestionar cuestiones como son la vivienda y otros conceptos.

Sin duda, lo que más llama la atención es que Lagarde, que es la figura encargada de fijar el precio de las hipotecas, recibe un plus por distintas gestiones relacionadas con la vivienda. Así, además del salario base (466.000 euros), Lagarde recibe unos 135.000 euros en prestaciones complementarias para vivienda y otros conceptos. No obstante, el informe anual del BCE no ofrece un desglose pormenorizado sobre las prestaciones complementarias de los miembros del Consejo de Gobierno.

De esta forma, la exministra francesa de Economía cuenta con un sueldo que más que triplica los 203.000 euros del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y que supera en un 21% la nómina de la líder de la Comisión.

El sueldo de Lagarde supera al de Powell

Sin embargo, la cosa no queda sólo ahí, ya que Lagarde también cobra, aproximadamente, 125.000 euros por su cargo como uno de los 18 miembros del consejo de administración del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Hay que destacar que la nómina del BCE no hace referencia a tal concepto, y que el propio BIS sólo divulga la remuneración total del conjunto de los integrantes de su órgano rector.

De igual forma, la Fed confirmaba al medio Financial Times que Powell no recibió retribución alguna por su presencia en el consejo del BIS, debido a que las leyes estadounidenses prohíben a los funcionarios públicos percibir salarios de entidades extranjeras.