Comprar una casa en solitario en España ya supone dedicar entre ocho y nueve años de sueldo íntegro para lograrlo, frente a los algo más de cuatro años de salario conjunto que debe dedicar una pareja para hacer frente al pago de una vivienda.

Según un informe de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), los hombres solteros necesitan destinar de media 7,85 años de su salario bruto anual para adquirir una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en España. Por su parte, en las mujeres solteras el esfuerzo es de 9,32 años de sueldo.

«El acceso a la vivienda se está convirtiendo en un reto para muchos ciudadanos y, en especial, para quienes compran solos. No se trata únicamente del precio, sino de la capacidad real de ahorro y de la estabilidad de los ingresos», afirma en estudio.

En la misma línea, una pareja necesita destinar 4,26 años de su salario conjunto para hacer frente al coste total de una vivienda, prácticamente la mitad del tiempo requerido por una persona soltera.

Menor esfuerzo salarial en el País Vasco

Por territorios, el esfuerzo salarial para acceder a una vivienda varía de forma significativa según el territorio, con País Vasco como la comunidad donde menos años de sueldo bruto se requieren para pagar una casa media, situada en torno a 2.650 euros por metro cuadrado, con 7,12 años de sueldo íntegro. Le siguen la Comunidad de Madrid (7,40 años) y Navarra (7,64 años).

En el extremo opuesto, Extremadura es la comunidad donde mayor esfuerzo salarial se necesita, con 10,07 años de sueldo bruto para adquirir una vivienda promedio.

Canarias (9,92 años) y Castilla-La Mancha (9,58 años) completan el grupo de territorios con mayores dificultades de acceso, lo que refleja una brecha de hasta tres años de salario entre comunidades.

Sólo un 20% compra en solitario

Según UCI, el mercado residencial se caracteriza por el predominio de la compra en pareja. En concreto, el 74% de los compradores adquiere su vivienda con otra persona, frente a un 19,5% que lo hace en solitario.

Dentro del grupo de compradores que adquieren vivienda con otra persona, las parejas con hijos concentran el 49% de las compraventas, seguidas de las parejas sin hijos (26%).

Por su parte, las familias monoparentales representan en torno al 5% del total de operaciones, lo que refleja la distinta capacidad de acceso a la vivienda en función de la estructura del hogar y del nivel de ingresos.