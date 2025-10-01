El Supremo de EEUU paraliza de forma temporal al despido de Lisa Cook (Fed) por parte de Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha bloqueado el cese de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, por parte de Donald Trump este miércoles, según indican documentos judiciales. En este sentido, la orden de dos páginas ha detallado que Cook podrá mantener su puesto en la cúpula de la Fed y asistir a las reuniones de política monetaria, desafiando así las peticiones del líder republicano. En este sentido, la solicitud de suspensión será aplazada hasta el 26 de enero.

La batalla legal arrancó a finales del verano, tras la publicación de un informe elaborado por Bill Pulte, un aliado de Trump y el actual director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda de EEUU. Pulte alegó, junto al presidente republicano, que la economista cometió fraude hipotecario.

La propia economista ha sostenido que las alegaciones de Trump carecen de pruebas fundamentadas y que su despido podría desatar «caos» en los mercados financieros tras la última reunión del Comité del Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés). Los abogados de Cook han defendido que su despido sería una «sentencia de muerte para la independencia del banco central».