Santa Bárbara Sistemas va a comenzar esta semana los trámites administrativos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) para interponer un recurso de alzada contra los dos grandes contratos de artillería adjudicados a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por un importe conjunto de 7.240 millones de euros.

En concreto, esta posibilidad figuraba en el recurso contencioso-administrativo que Santa Bárbara presentó ante el Tribunal Supremo con el objetivo de bloquear 3.000 millones de euros en préstamos estatales al 0% a la mencionada UTE para los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar nacional.

«El recurso (contra los préstamos) (…) está íntimamente ligado a un potencial recurso a la adjudicación. Por lo tanto, (…) el paso siguiente es el recurso de alzada a la adjudicación (…) Tenemos que seguir el proceso, lo cual no quiere decir que en algún momento no se llegue a algún tipo de entendimiento, que es nuestro objetivo, y se pueda levantar», ha asegurado el director general de Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, este lunes en un encuentro con medios.

Según Santa Bárbara «no dejan muchas más alternativas»