Si hay un calzado que triunfa cada verano, son las sandalias. Cómodas, frescas y versátiles, se adaptan a cualquier look y ocasión. Pero no todas las sandalias son iguales, y hay unas que se han convertido en el objeto de deseo de muchas mujeres. Toma nota, porque te presentamos a continuación las sandalias virales de Decathlon que se están agotando: ya las llevan todas las pijas madrileñas.

Las sandalias virales que arrasan en Decathlon

El modelo de sandalia de mujer 079821 Aqua de la marca Refresh es actualmente el más vendido en Decathlon y al verlo entendemos porqué todas las influencers y pijas las quieren llevar este verano.

Se trata de unas sandalias deportivas, con un diseño moderno y original, que combinan el color verde con detalles en blanco y marrón. Tienen una suela gruesa y dentada de goma, que les da un toque urbano y trendy, y un cierre con velcro, que facilita su ajuste y comodidad. Además, están fabricadas con materiales sintéticos y transpirables, que las hacen resistentes y ligeras.

Se trata sin duda de la sandalia más refrescante y bonita que puedes llevar este verano, pero además, gracias a sus tiras en tejido sintético, el modelo ha obtenido el certificado vegano por la organización mundial PETA (Organización de los derechos de los animales).

Un modelo de sandalia de calidad, ecológico y también barato, ya que tienen un precio que no te vas a creer: solo 19,95 euros. Un auténtico chollo, teniendo en cuenta la calidad y el diseño que ofrecen. Por eso, no es de extrañar que se hayan convertido en un éxito de ventas, y que se estén agotando en muchas tiendas de Decathlon.

Y es que estas sandalias no solo son perfectas para practicar deporte o hacer actividades al aire libre, sino que también son ideales para crear looks casual y desenfadados, con un toque de color y personalidad. Así lo han demostrado muchas influencers y celebrities, que las han lucido en sus redes sociales, combinándolas con pantalones vaqueros, vestidos o faldas.

Así que ya sabes, si quieres estar a la última este verano, no te lo pienses más y hazte con estas sandalias de mujer Refresh 079821 Aqua de Decathlon. Pero date prisa, porque se están agotando y puede que te quedes sin ellas. Y es que estas sandalias son el must have del verano: ya las llevan todas las pijas madrileñas y seguro que tú también las vas a querer llevar durante todo el verano.