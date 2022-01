A la hora de decorar el hogar es muy importante elegir elementos que nos hagan sentirnos a gusto en cualquier rincón y que podamos relajarnos para disfrutar de nuestro tiempo libre. Hoy te mostramos un artículo de Zara Home que está arrasando en ventas y con el que buscarás tiempo cada día para poder relajarte en casa… ¡corre que vuela!.

Zara Home, la tienda de Inditex especializada en artículos para el hogar, ofrece un amplio catálogo de productos, entre ellos muebles, objetos decorativos, textiles, utensilios para la cocina, iluminación y mucho más. Todo en diseños originales y llamativos que sin duda son una excelente opción para llevarte a casa.

El puff de Zara Home que te enamorará

Se trata de un puff de algodón que es perfecto para tener en estancias como el salón o la sala de estar y que Zara Home te ofrece por un precio de 99,99€. Es un puff de gran calidad que tiene una asa para que puedas moverlo de un sitio a otro fácilmente, además de un bolsillo para que guardes el mando de la tele o un libro, por ejemplo.

Es un puff en color gris marrón topo que tiene unas medidas de 78 cm de alto, 80 cm de ancho y 97 cm de fondo. El peso total es de 2,1 kg. En cuanto a su composición, el exterior es 43% algodón, 43% poliéster y 14% viscosa, mientras que el relleno es 100% poliestireno.

Para darle unos buenos cuidados a este puff de Zara Home es muy importante no lavarlo a máquina, no utilizar lejía ni ningún blanqueador, no planchar, no limpiar en seco y no meter en la secadora. Lo recomendable es lavarlo a mano con un paño de microfibra humedecido en agua y jabón suave.

¿Qué es un puff?

También llamado puf, esta pieza es un sillón blando que no suele tener respaldo y que está cubierto por una tela rígida. Puede ser en diferentes materiales, como tela, cuero o plástico, y en su relleno se utilizan materiales blandos para que proporcione comodidad y se adapte en todo momento al cuerpo de la persona que se siente en él.

Sin duda se trata de un asiento muy versátil que te vendrá muy bien tener en casa, tanto para ti como si hay visitas, ya que además como suelen ser pequeños se pueden colocar en cualquier rincón, por reducido que sea el espacio.

Si estás buscando un asiento original en el que poder relajarte en casa, sin duda este puff de Zara Home te llevará a otro nivel y cumplirá tu objetivo.