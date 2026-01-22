El puesto de trabajo que nadie quiere en España y no es el que estás pensando

Con el conflicto en Ucrania iniciado en 2022, la posibilidad de un enfrentamiento armado en Europa volvió a situarse en el centro del debate, despertando preguntas sobre el papel de los jóvenes españoles en un hipotético escenario bélico. Las encuestas y entrevistas callejeras reflejaron una tendencia clara: la mayoría de los jóvenes no se muestra dispuesto a alistarse, lo que confirma que ser soldado es una de las profesiones menos populares en España, según el Observatorio de la Vida Militar.

Militar, el puesto de trabajo poco deseado en España

Sin embargo, desde la perspectiva interna de las Fuerzas Armadas, la experiencia de sus miembros es bastante diferente. Talent Match, empresa dedicada a la selección de personal, entrevistó a un militar residente en Madrid que ofreció detalles sobre su día a día y condiciones laborales. Según relató, la vida dentro del ejército «es muy distinta a lo que se vive en otros trabajos. Estamos enfocados en ciertos ideales: la defensa de la patria y la dedicación a un objetivo que ojalá nunca llegue, pero para el que siempre debemos estar preparados».

En cuanto a la remuneración, explicó que los salarios iniciales para los soldados recién incorporados rondan los 1.400 euros al mes, y que estos ingresos aumentan progresivamente con la antigüedad, los trienios y los complementos asignados. «A medida que asciendes en escalafón, hasta llegar a los altos mandos, el salario se incrementa; a partir de 1.500 euros para arriba se puede conseguir sin problema», indicó entre risas, mostrando una faceta más humana y cercana del servicio militar que muchas veces queda desconocida para el público.

Estas son algunas de sus ventajas

Este testimonio ayuda a comprender que, más allá de la percepción general de que ser soldado es poco atractivo, existen ventajas y una estructura de carrera definida que puede resultar estable y gratificante para quienes eligen esta profesión. Además, refleja que, aunque España no esté en guerra, la preparación y profesionalización de su ejército es una realidad que sigue vigente.

Otra particularidad del trabajo militar, según relató el entrevistado, es la constante movilidad: «Nunca permanecemos en un mismo lugar por mucho tiempo. Siempre hay que tener las maletas listas para ir donde nos envíen y en el momento que nos indiquen», afirmó. Esta necesidad de adaptarse permanentemente a cambios de destino es algo que diferencia al ejército de otras profesiones más estáticas.

El acceso a la vivienda, otro problema

El militar también hizo hincapié en un problema muy presente en la vida urbana española: la vivienda. «Creo que una de las preocupaciones más grandes para cualquier español hoy es poder acceder a una vivienda, ya sea en alquiler o en compra», explicó, destacando cómo esta situación también afecta a quienes sirven en las Fuerzas Armadas y tienen que desplazarse frecuentemente.

En cifras concretas, durante el año 2024 se ofrecieron 8.062 plazas de tropa y marinería, pero tras el proceso de selección solo se cubrieron 7.116 puestos, quedando cerca de mil vacantes sin cubrir. Esta tendencia se suma a la pérdida de unos 10.000 efectivos en 15 años, entre 2010 y 2025, tanto en la tropa como en la marinería y en las escalas de oficiales.

El organismo encargado calificó esta situación como «preocupante», ya que refleja una disminución notable de vocación entre quienes podrían incorporarse a la vida militar. La falta de interés no solo afecta a la cantidad de plazas cubiertas, sino también a la sostenibilidad futura del personal militar en España, lo que obliga a repensar estrategias de captación y motivación para atraer a nuevas generaciones.