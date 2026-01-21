Los precios no darán tregua a los consumidores en 2026 y el Gobierno no será capaz de reducir el déficit público pese a la recaudación récord de impuestos, según el Panel de Funcas, que recoge las previsiones de los principales institutos económicos españoles.

Así, este panle ha elevado la previsión para la tasa media de inflación para 2026 en una décima, hasta el 2,2%, y su tasa interanual de diciembre será del 2,1%. En cuanto a la inflación subyacente, también se ha elevado la previsión en una décima, hasta el 2,3%.

Esto implica que los precios no sólo no bajarán este año, sino que seguirán subiendo por encima del 2%, si bien a un ritmo algo inferior al de 2025, cuando el IPC terminó el ejercicio en un 2,9%.

Aparte de los precios, el consenso de los analistas anticipa un déficit público del 2,7% para 2025, igual que en el anterior Panel, y reduce en una décima el saldo negativo esperado para 2026, hasta el 2,5%. Es decir, seguirá sin reducirse el déficit público a pesar de la recaudación récord de impuestos. Algo que implícitamente reconoce el Gobierno con sus previsiones de emisión de deuda pública.

Mayor crecimiento

El panel de Funcas también ha elevado una décima su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para este año, hasta el 2,2%, y estima que la desaceleración respecto a 2025 -cuando la economía creció un 2,9%- procederá de la inversión, sobre todo de maquinaria y bienes de equipo, y, en menor medida, del consumo de los hogares.

En concreto, los expertos estiman una aportación de la demanda nacional de 2,5 puntos porcentuales (dos décimas más respecto al Panel de noviembre y casi un punto por debajo de lo que aportó en 2025). Mientras, el sector exterior restará tres décimas, frente a cinco el año pasado.

El Panel estima que la economía avanzará, en términos intertrimestrales, un 0,5% en todos los trimestres, sin cambios respecto a la anterior previsión de consenso.

Los panelistas han alertado en su informe de que persiste el clima de incertidumbre que rodea la economía mundial, con Europa como una de las regiones más perjudicadas. Ante la persistencia de riesgos la inflación, la Reserva Federal y el BCE han preferido mantener sus tipos de interés.

En este contexto, la previsión de consenso apunta a un tipo de interés de la facilidad de depósitos estable en el 2% durante el periodo de previsión, sin cambios con respecto a la anterior previsión. De su lado, el Euribor se ha revisado ligeramente al alza, hasta el 2,17% a finales de año (12 puntos básicos más que en la previsión de noviembre).