La OCU lo confirma: la lista de las peores marcas de chocolate en España

Durante años, el chocolate negro ha sido considerado como la opción más saludable dentro del mundo de los dulces. Con su alto contenido en cacao, sus beneficios antioxidantes y su capacidad para mejorar el estado de ánimo, ha ganado un lugar privilegiado en la despensa de muchos hogares españoles. Pero lo que parecía ser un hábito beneficioso podría no serlo tanto, al menos dependiendo de la marca que se elija en el supermercado, tal y como ha desvelado la OCU en su estudio sobre el chocolate negro.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un estudio que ha sorprendido a muchos consumidores: algunas de las tabletas de chocolate negro más populares en España contienen sustancias que, aunque no superan los límites legales, no deberían estar presentes en un alimento destinado al consumo diario. Hablamos de metales pesados como el plomo y el cadmio, e incluso de hidrocarburos que tienen su origen en aceites minerales derivados del petróleo. Este descubrimiento ha encendido las alarmas, sobre todo entre quienes han incorporado una onza de chocolate negro como parte de su rutina diaria pensando que es una elección saludable. Y aunque los expertos insisten en que el riesgo es bajo si se consume con moderación, la presencia de estos contaminantes invita a una reflexión más profunda sobre la calidad de los productos que compramos, especialmente si se trata de una marca económica o de distribución masiva. Conozcamos entonces cuáles son las peores marcas de chocolate según la OCU.

Las peores marcas de chocolate según la OCU

La OCU analizó un total de 18 tabletas de chocolate negro con un contenido de cacao que oscila entre el 70% y el 74%, una franja especialmente atractiva para quienes buscan los beneficios del cacao puro. Lo que hallaron fue preocupante: la presencia, en algunas marcas, de plomo, cadmio y compuestos procedentes del petróleo. Aunque los niveles no superaban lo que marca la legislación europea, la organización reclama que se endurezcan los controles, sobre todo en lo que respecta a los hidrocarburos.

La principal inquietud recae en que estos aceites minerales, aunque en cantidades mínimas, pueden acumularse en el organismo con el tiempo. Actualmente, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) no ha definido un límite claro para su presencia en alimentos, lo que deja una puerta abierta a interpretaciones permisivas por parte de los fabricantes. En este contexto, la OCU insiste en la urgencia de fijar parámetros más estrictos y garantizar la pureza de un alimento que, por lo general, se considera de alta calidad.

Las marcas señaladas por la OCU

Uno de los puntos más polémicos del estudio ha sido la identificación concreta de marcas que, aunque no incumplen la normativa vigente, sí presentan niveles de sustancias que no deberían estar en un producto cotidiano. Según la OCU, las marcas que mostraron resultados más preocupantes fueron Lidl, Suchard, Trapa y Dia. Cada una de ellas presentó distintos tipos de contaminantes, lo que deja claro que el problema no es aislado, sino transversal a diferentes fabricantes y rangos de precios.

En el caso de Lidl, se detectaron niveles de cadmio, reconocido como un metal pesado que, en exposiciones prolongadas, puede generar efectos adversos para la salud. Por su parte, Suchard y Trapa no solo contenían metales, sino también hidrocarburos derivados de aceites minerales. En cuanto a Dia, además del plomo, se encontraron compuestos de origen petrolífero.

La OCU aclara que ninguno de estos productos supera los límites legales establecidos, pero eso no impide que resulten preocupantes, sobre todo cuando el consumo de chocolate negro se ha normalizado como un hábito saludable y frecuente. La recomendación de la organización es clara: revisar el etiquetado, apostar por marcas de confianza y limitar el consumo a una porción diaria.

¿Es peligroso seguir comiendo chocolate negro?

La respuesta corta es no, siempre que el consumo sea moderado y se elijan marcas que hayan demostrado una mayor pureza en su composición. A pesar del revuelo que ha generado el estudio, tanto la OCU como nutricionistas consultados coinciden en que el chocolate negro sigue siendo una opción válida y beneficiosa si se toma en pequeñas cantidades. Es más, los beneficios asociados al cacao (como la mejora de la circulación sanguínea, la protección cardiovascular y el aporte de antioxidantes) siguen estando vigentes.

El problema no es el chocolate negro en sí, sino las condiciones en las que se produce. Una onza al día, de una marca con buenos controles de calidad, no debería representar ningún tipo de riesgo. Eso sí, el estudio invita a los consumidores a ser más exigentes, a leer con atención los ingredientes y a no asumir que todos los chocolates de alto porcentaje de cacao son iguales. Como suele suceder, la diferencia está en los detalles.

La necesidad urgente de una regulación más clara

Uno de los aspectos que más preocupa a la OCU es la falta de regulación concreta sobre los hidrocarburos minerales en alimentos. Aunque se sabe que estos compuestos pueden llegar al producto final a través de envases, procesos de fabricación o incluso maquinaria, no existen límites específicos sobre su presencia, lo que dificulta su control y abre la puerta a niveles que podrían acumularse con el tiempo.

Este vacío legal ha llevado a la organización a pedir que se revisen las normativas europeas, de modo que no sólo se controle la cantidad de metales pesados, sino también la de otras sustancias cuya peligrosidad es bien conocida. En un contexto en el que el consumidor confía en que lo que compra en el supermercado es seguro, los organismos de control tienen la responsabilidad de ofrecer garantías y transparencia.

Mientras tanto, lo más prudente es elegir marcas con controles rigurosos, optar por envases más sostenibles y no abusar del consumo, por muy sano que parezca el producto. El estudio de la OCU no pretende alarmar, pero sí informar con claridad: no todo lo que lleva la etiqueta de chocolate negro de calidad es lo que parece.