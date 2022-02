Estamos en una época del año en la que las chaquetas son imprescindibles, aunque por suerte el mes que viene llegará la primavera y las temperaturas empezarán a subir. Hoy te mostramos una chaqueta de New Balance que te enamorará y que te puedes llevar de El Corte Inglés con un increíble 50% de descuento.

New Balances es una firma deportiva estadounidense con base en Boston que se fundó en el año 1906 y que cuenta con unos 3.000 trabajadores en todo el mundo. Especializada en la fabricación de zapatillas deportivas, cuenta con un gran prestigio en el sector y en su catálogo se encuentran también numerosas prendas de ropa deportiva.

La chaqueta de New Balance para no pasar desapercibida

Se trata de la Chaqueta cortavientos de mujer Athletics New Balance, una llamativa chaqueta deportiva que llamará la atención allá donde vayas gracias a su diseño y que es ideal para lucir looks sports y casuales con un estilazo único que te hará destacar. Esta maravilla de chaqueta de New Balance la puedes comprar por tan sólo 42,50€ gracias al súper 50% de descuento que le está aplicando El Corte Inglés actualmente.

Sin duda resulta muy destacable el diseño de esta chaqueta, muy colorida y con lo que son pinceladas de una pintura de Erin Loree, un diseño creado exclusivamente para New Balance para celebrar el Día Internacional de la Mujer que tendrá lugar el próximo 8 de marzo. De hecho, la firma de la pintora está en la manga.

Esta chaqueta de New Balance está fabricada en 100% poliéster, un tejido que proporciona ligereza y máxima comodidad, y también se adapta al cuerpo fácilmente para crear una silueta fresca y moderna. La chaqueta tiene un cierre de media cremallera que va desde el pecho hasta el cuello, además de bolsillos bajos para meter las manos a ambos lados, capucha y un dobladillo con cinch que proporciona comodidad y estilo personalizados.

El diseño de esta original chaqueta se completa con el logotipo de New Balance bordado en el pecho, lo que le da un toque muy casual y con mucho estilo. Si estás buscando una prenda de abrigo que te sirva tanto para salir a hacer deporte como para salir a pasear, sin duda esta chaqueta de New Balance es una de tus mejores opciones… ¡y a mitad de precio en El Corte Inglés!.