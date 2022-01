Hacer deporte suele ser uno de los grandes propósitos del año nuevo y ahora que estamos empezando son muchas las personas que están preparando todo el equipo practicar algún tipo de deporte o, directamente, acudir al gimnasio. Para ello, si no se cuenta con ningún material deportivo, hay que comprar unas zapatillas de calidad, una botella de agua reutilizable para estar siempre hidratado y, como no, algo de ropa deportiva. Y el mejor momento es ahora gracias a las rebajas de invierno. En El Corte Inglés, por ejemplo, podemos encontrar una gran cantidad de productos deportivos rebajados, entre ellos algunas prendas de New Balance, a los que no podrás resistirte.

¿Quieres saber cuáles son los artículos deportivos, y necesarios, de New Balance que encontramos en El Corte Inglés por menos de 6 euros? Pues te los mostramos a continuación, ¡no te lo pierdas!

Los calcetines deportivos en El Corte Inglés

Tener algunos calcetines exclusivos para practicar deporte es algo que recomendamos encarecidamente y es que, por norma general, suelen ser de un diseño más robusto para garantizar una gran comodidad en el pie a la hora de hacer ejercicio. Es por eso por lo que este pack de tres calcetines pinkies unisex son una gran opción.

Se trata de unos calcetines invisibles que tienen el talón reforzado y un grip de silicona en el propio talón que hace que sean realmente cómodos de usar. Están fabricados en un 70% de nylon, 27% de poliéster y 3% de elastano, por lo que se adaptarán a la forma de tu pie fácilmente.

Están disponibles en color azul y tienen un precio de tan sólo 5 euros al tener una rebaja del 64%. Aprovecha la ocasión y compra varios de estos calcetines de gran calidad por un precio muy reducido.

Calcetines short de New Balance

Pero si quieres llevar unos calcetines realmente cómodos, los calcetines short crew evergree son los que necesitas. Cuentan con una amortiguación estratégica que te permitirán estar cómodo todo el día. Además, el tejido es capaz de absorber toda la humedad, por lo que no importa cuánto sudes mientras haces ejercicio, nunca sentirás tu pie mojado.

No cuenta con costuras, lo que hace que sea aún más cómodo, y su ajuste es muy firme y ajustado. ¡No notarás que los llevas puestos! Tanto el talón como la puntera están reforzados para una mayor durabilidad.

Su composición es de 41% poliéster, 30% algodón, 27% nylon y 2% spandex. ¿Su precio? Sólo 5 euros.

Camiseta de tirantes para hacer deporte

¿Buscas una camiseta deportiva cómoda? Pues en el outlet de El Corte Inglés tienes disponible esta camiseta New Balance que te encantará. Se trata de la camiseta de tirantes heather en color rosa jaspeado y con una composición de 58% de algodón y 42% de poliéster, lo que significa que se quedará ajustada a tu figura sin que llegue a ser incómoda.

Tiene un precio de tan sólo 6 euros al tener un 70% de descuento, así que si buscas una camiseta de este estilo para tus días de gimnasio, esta es una muy buena opción. No encontrarás tanta calidad por tan poco dinero.