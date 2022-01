El deporte en el exterior es posible sin morirte de frío gracias a esta prenda de Lidl. Una prenda de abrigo que te permitirá poder correr o practicar deporte al aire libre a pesar del frío, que además tiene un precio insuperable. ¡ No la dejes escapar!.

Prenda de Lidl para entrenar en invierno

Que el frío no te detenga. Si te gusta salir a correr o practicas algún deporte al aire libre, las bajas temperaturas ya no son una excusa. Puedes ejercitarte o entrenar estando en la calle y no pasar ni gota de frío, gracias a la prenda especial que Lidl saca ahora a la venta por menos de 10 euros.

Una prenda que no es otra que una camiseta de manga larga reflectante para mujer que además es de cuello vuelto, lleva cremallera y protección para la barbilla. Con esta camiseta cuyo interior es además afelpado, podrás salir a correr, entrenar o hacer deporte al aire libre sin notar apenas que hace frío, ya que en cuanto te pongas en movimiento, sentirás como la camiseta es capaz de retener el calor siendo además una prenda transpirable por lo que no quedará es el sudor pegado a tu cuerpo.

Elaborada en poliéster y elastano, esta camiseta tiene otras características como el hecho de que se seque rápidamente, que regule la humedad, que cuente además con un diseño en el que los puños tienen un orificio por el que pasar el pulgar para que la mano esté más protegida y también, que se ajuste perfectamente a nuestro cuerpo gracias a la presencia de la lycra.

Una camiseta que como ya hemos mencionado anteriormente es reflectante por lo que cuenta con unas tiras en las mangas y en los laterales de manera que mientras estamos corriendo o mientras por ejemplo montamos a bicicleta, podremos hacer que los demás nos vean, especialmente si nos ejercitamos en una zona por la que pasan coches.

O también, porqué no, la podríamos usar si nos vamos a hacer senderismo o a caminar por un parque, bosque o montaña y queremos llevar una camiseta cómoda y apropiada debajo de nuestra chaqueta o chaleco de montaña.

La prenda deportiva que más se vende actualmente en Lidl ya que la tenemos además en dos colores disponibles, azul marino y rosa fluorescente que además tiene un precio que ha provocado que sus ventas vayan en aumento. La camiseta para hacer deporte de Lidl tiene un precio de tan sólo 8,99 euros.