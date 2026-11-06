El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este viernes con un retroceso del 1,18% que llevaba al selectivo a cotizar en los 19.256,40 puntos en un apertura marcada por las fuertes pérdidas en la jornada de ayer en Wall Street por el desplome de las acciones tecnológicas, que arrastraba también a las bolsas asiáticas.

En el caso del índice Ibex 35, con todos sus componentes en rojo en los primeros instantes de negociación, los valores más bajistas en el comienzo de la jornada eran la aerolínea IAG, después de presentar un beneficio después de impuestos de 2.264 millones de euros entre enero y septiembre, un 16,2% menos que el mismo periodo de un año antes, así como ArcelorMittal, que cedía un 2,89%, mientras que Fluidra bajaba un 2,38% y Acerinox se dejaba un 2,32%.

De su lado, los títulos que mejor resistían en la apertura eran ACS, con un descenso del 0,12%; seguido de Naturgy, con un retroceso del 0,27%; así como Enagas, con una caída del 0,39%; e Iberdrola, que bajaba un 0,44%.

La apertura negativa del Ibex 35 secunda los cierres con fuertes caídas registrados este jueves en Wall Street, donde el Dow Jones concluyó la sesión con un desplome del 3,44%, mientras que el Nasdaq se dejó un 5,52% al cierre.

Resto de bolsas

Asimismo, el resto de los principales índices del Viejo Continente sufría fuertes descensos en el arranque de la sesión. De este modo, el Cac40 de París cedía un 1,25% y el Ftse100 de Londres un 1,4%, mientras que el FtseMib de Milán caía un 1,51%.

Arrastrados también por la tendencia bajista en Estados Unidos, los principales mercados asiáticos también registraban fuertes caídas este viernes, con el japonés Nikkei cediendo un 5,96% y el surcoreano Kospi un 6,02%.

De su lado, el precio del barril de petróleo Brent resistía por debajo del umbral de los 100 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotizaba por encima de los 90 dólares.