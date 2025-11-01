Mercadona revoluciona la campaña navideña con un regreso muy esperado en sus estantes

Parece que cada año la Navidad llega antes a los supermercados, y entre los que más apuestan por adelantar la campaña navideña está precisamente Mercadona, que hace semanas que tiene sus estanterías repletas de turrones, bombones y dulces típicos de la época. Y entre toda esa avalancha de sabores conocidos hay un turrón que ha despertado auténtica locura en redes. Se llama Caocream y es una tableta que muchos comparan con las famosas galletas Oreo.

Este turrón, de la marca Hacendado, ya se ha convertido en el más deseado entre las muchas variedades de turrón de Mercadona. De hecho, en redes sociales como TikTok y X (Twitter) lo califican ya como el turrón estrella de 2025. El fenómeno por él ha crecido tanto que algunos vídeos con reseñas del producto superan las 100.000 visualizaciones en apenas unos días. Uno de los más compartidos es el del usuario @jorgeblublu555, que mostraba su emoción al encontrarlo en su tienda habitual: “Chocolate blanco y crema de leche, ¿qué puede salir mal? Está tremendo. Se notan los trocitos de galleta y sabe a Oreo bañada en chocolate blanco”, afirmaba mientras enseñaba la tableta. Su opinión resume bien lo que muchos piensan: el Caocream ha sido lanzado para convertirse en uno de los imprescindibles de estas fiestas.

Mercadona revoluciona la campaña navideña

Basta un paseo por la sección de dulces para comprobarlo: las tabletas del Caocream vuelan. Su precio, sólo 2 euros por 150 gramos, lo convierte en un capricho asequible que muchos compran incluso antes de diciembre. ¿Pero en qué consiste exactamente? Desde la web de Mercadona dejan claro en qué consiste: «Turrón de chocolate blanco y crema de leche con trocitos en su interior de la galleta que triunfa tanto: nuestra galleta caocream. Una opción dulce, perfecta para los amantes del chocolate blanco» pero además, muchos añadirían que dicha galleta es prácticamente igual a las famosas Oreo y de ahí que mucho hablen del Caocream como el turrón de Oreo de Mercadona.

El envase, además, destaca su «calidad suprema», una categoría reservada a los turrones más elaborados de la marca. Entre los ingredientes figuran cacao, galletas al cacao con relleno de crema, leche en polvo y manteca de cacao, sin olvidar la mezcla de aromas que potencian el sabor a galleta y chocolate. En cuanto al valor energético, la etiqueta indica que 100 gramos aportan 541 kilocalorías, algo habitual en este tipo de dulces, pero que no frena a quienes lo consideran una pequeña joya para darse un gusto en Navidad.

Una mezcla irresistible de sabores

Lo que diferencia al Caocream de otros turrones es precisamente su perfil de sabor. Mientras los clásicos de almendra o yema tostada apelan a la tradición, este apuesta por un toque moderno, casi goloso, que recuerda a los postres americanos. La fusión del chocolate blanco cremoso con las galletas crujientes al cacao genera un contraste que conquista tanto a los más pequeños como a los adultos. En boca, el resultado es una combinación equilibrada entre dulzor y textura, con trozos visibles que refuerzan esa sensación de «galleta bañada en chocolate».

Muchos consumidores coinciden en que es un turrón «de repetir». Lo compran una vez por curiosidad y vuelven por otro antes de que se agote. No sería la primera vez que Mercadona vive una especie de fiebre turronera: cada año, uno o dos sabores se convierten en virales y desaparecen de los estantes en cuestión de días. Y todo apunta a que este 2025 el Caocream jugará ese papel.

Una campaña adelantada que marca tendencia

La estrategia de adelantar los productos navideños al mes de octubre, e incluso finales de septiembre, no es nueva, pero sí cada vez más evidente. Mercadona sabe que el interés por los dulces de temporada crece antes de tiempo, y que muchos aprovechan las primeras semanas para probar o incluso regalar. Este año, la apuesta ha sido clara: variedad, innovación y un toque emocional. Con el Caocream como protagonista, la compañía valenciana logra combinar novedad y tradición en una misma estantería.

El resultado es un turrón que sorprende por su sabor, pero que además gusta y que hace que la gente lo compre, y lo coma mucho antes de que llegue la Navidad. De hecho, muchos de los que lo han probado y hacen vídeos dando su opinión hablan de él casi como si fuera una tableta de chocolate, de modo que si lo ves, mejor que no lo dejes escapar. Queda mes y medio para que celebremos Navidad, pero no es de extrañar que se agote mucho antes.