Los médicos de la privada se suman para apoyar a los trabajadores de la sanidad pública que han realizado esta semana dos días de huelga, el 13 y el 14 de enero. En concreto, la Asociación Médica Unipromel, mayoritaria en la sanidad privada española, quiere manifestar «su apoyo a la convocatoria de huelga en la sanidad pública por un estatuto propio». De igual forma, desde esta asociación alertan de que también el hecho de no cobrar las horas extras es otro punto que puede «causar un éxodo de médicos de la sanidad pública a la privada».

«Muchos médicos están hastiados y se puede producir un éxodo de la pública a la privada o incluso hacia otros países, que en el caso de los socios de Unipromel con actividad mixta, es algo que tenemos constatado año tras año y que se va a acelerar, porque el ejercicio libre de la medicina es cada vez más atractivo», explican desde Unipromel a OKDIARIO.

En este momento, las negociaciones entre el Gobierno y los médicos se encuentran rotas, y esto ha incrementado más la percepción que hay, de que si finalmente se aprueba este estatuto marco, «muchos médicos de la sanidad pública se pedirían una excedencia y se irían a la privada de forma completa». De igual forma, si siguen las relaciones de negociación rotas y se continúa adelante con el estatuto marco, fuentes sindicales médicas explican que «sería muy posible llegar a una huelga indefinida, y que en el caso de que esto pasara es cuando los médicos con actividad mixta tomarían la decisión de irse a la privada».

Un tercio de los médicos se irían a la privada

Desde la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel) alertan de que, en caso de que se llegue a aprobar el estatuto marco tal y como está propuesto ahora por Mónica García, «tendría lugar una fuga de un tercio de los médicos de la sanidad pública a la privada en forma de excedencias o a través de las peticiones de reducción de jornada».

«Según nuestra percepción miles de médicos se están planteando pedir la excedencia en la pública si el Ministerio no acepta el estatuto propio para los médicos, lo harían desengañados y probablemente sin vuelta atrás, porque en la sanidad privada se puede ganar el doble que en la pública con la misma jornada, sin tener la obligación de hacer guardias y con la libertad de organizar tu agenda para disfrutar festivos y poder conciliar», explica a OKDIARIO Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel.

La fuga de médicos sería uno de los principales problemas. «Como haya un día una fuga de médicos en la pública, la pública quiebra porque está cogida con alfileres ahora mismo. Y date cuenta de que no quiebra porque el 30% de la población urbana, es decir, una de cada tres personas, no acude a la pública, y van a la privada con su seguro. España ya tiene un sistema mixto», afirma Guerrero.

«Muchos de los socios de Unipromel ejercen una actividad mixta en la pública y en la privada. Actualmente, en la Privada hay más de 15.000 médicos que también están en la Pública. Sus salarios sin guardia son muy bajos, unos 2.200 a 2.500 euros netos y para ganar más tienen que hacer 4 guardias al mes», defiende.