La luz de emergencia V16 será obligatoria de forma inminente. Este es el truco para conseguirla gratis y no gastarte ni un euro

La DGT anunció recientemente que la luz de emergencia V16 va a ser obligatoria en todos los vehículos en un futuro cercano, por lo que conviene prepararse y conseguirla cuanto antes para que no te pille el toro y te lleves una multa si no la llevas cuando ya sea obligatorio hacerlo. Te contamos cómo conseguir la luz de emergencia V16 gratis para no tener que gastarte ni un euro en un elemento que va a ser obligatorio dentro de poco… ¡no dejes escapar esta oportunidad!.

¿Qué es la luz de emergencia V16?

Este dispositivo va a sustituir a los triángulos de emergencia, un sistema que lleva años siendo utilizado pero que es un peligro ya que obliga a salir del vehículo en plena carretera, tal peligro que tan sólo en el pasado 2022 hasta 18 personas perdieron la vida en España al ser atropelladas en vías de alta capacidad mientras colocaban los triángulos para advertir de la avería en su vehículo. Para cambiar esa dinámica y hacer más seguro el hecho de «quedarse tirado en la carretera», la DGT ha optado por convertir en obligatorias las llamadas luces de emergencia V16.

Estas luces se caracterizan por tener un color anaranjado y emitir una luz intermitente, y se deben utilizar únicamente en los mismos casos en los que ahora se utilizan los triángulos, pero sin tener que bajarte del vehículo como hay que hacer ahora, ya que la colocarás desde el interior. Es una luz homologada que, además de iluminar, tiene una tarjeta SIM integrada que comunica la geolocalización del coche averiado a la red DGT 3.0, así será más fácil y rápido que puedan llegar los servicios de emergencia para prestar la asistencia que sea necesaria.

El destello luminoso que emite esta luz será visible a más de 1 km de distancia y comprenderá los 360 grados, por lo que cualquier vehículo que se acerque podrá verte sin problema y evitar cualquier tipo de colisión.

Cómo conseguir la luz de emergencia V16 gratis

A la venta actualmente en una gran variedad de páginas web, es muy importante que antes de comprarla se revise si cuenta con la homologación de la DGT para que sea la oficial, válida para colocarla en el vehículo. También hay una forma de conseguirla gratis, y es gracias a Carglass, empresa especializada en el montaje y reparación de lunas que ha incluido entre sus servicios una promoción en la que te regala esta luz si llevas allí tu vehículo a una revisión.