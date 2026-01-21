Lo nuevo de Mercadona triunfa en 2026: lanzamientos irresistibles que están arrasando en todas las tiendas

El mes de enero parece siempre algo más tranquilo en lo que a compras se refiere, dado que sabemos que precisamente, la llamada cuesta de enero obliga a que vigilemos algo más el gasto que hacemos, incluso en las compras del supermercado. Sin embargo, cuando se trata de Mercadona, es casi imposible no estar atento a las novedades que lanza cada semana y como no, ir a por ellas en cuanto salen ya que muchas se hacen virales y se agotan en cuestión de días. ¿Quieres conocer lo nuevo de Mercadona que triunfa en 2026? Toma nota porque estos son lanzamientos irresistibles que están arrasando en todas las tiendas.

De la mano del influencer Iban García (y con la ayuda de su madre) podemos conocer todo eso nuevo de Mercadona que ha llegado este mes de enero a sus tiendas. El influencer ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok @ibngarcia en el que hace una visita a Mercadona para descubrir las novedades que acaban de llegar. Y como él mismo explica, las novedad llega primero de todo por el modo en el que la cadena valenciana señala ahora sus nuevos productos. Hasta hace poco cuando íbamos a Mercadona, podíamos ver que las novedades destacaba por contar con un cartel amarillo en el que precisamente ponía eso «Novedad», pero ahora ya no. García explica a su madre en el vídeo que desde este mes, el cartel amarillo desaparece y toda novedad se indica en un cartel de un tono verdoso en el que aparece el nombre y precio del producto por lo que todo se ve un poco más pequeño. De todos modos, eso no es impedimento para que pueda encontrar todos esos productos que acaban de llegar y de los que todo el mundo está hablando. Descubramos ahora qué acaba de llegar, con cosas tan interesantes como hamburguesas de calabaza, una tarta de fresas o una napolitana de crema.

Lo nuevo de Mercadona que triunfa en 2026

El recorrido de Iban García por los pasillos de Mercadona sirve, en cierto modo, como termómetro de lo que está generando más curiosidad estos días entre los consumidores. La nueva señalización en color verde hace que algunas novedades pasen desapercibidas a primera vista, pero el influencer se detiene en cada una de ellas para mostrar qué ha llegado realmente a las tiendas este mes. Y lo cierto es que la variedad es amplia: hay opciones dulces, productos pensados para el desayuno, alternativas vegetales y hasta novedades en limpieza. Un grupo de productos nuevos que a continuación, te detallamos.

Burgers vegetales Hacendado con calabaza

Comenzamos con unas burgers de calabaza (dos unidades por 2 euros, 160 gramos en total), perfectas para quienes prefieren opciones sin carne o buscan nuevas formas de introducir verduras en la dieta. Se cocinan rápido, en sartén o al horno, y la presencia de la calabaza aporta un toque dulce y una textura suave que las diferencia de otras burgers vegetales de la marca.

Tarta delicia de fresa Hacendado

Entre las novedades más llamativas destaca la tarta Delicia de fresa, un producto congelado de casi un kilo (940 gramos) y un precio de 11,50 euros. Su aspecto es muy vistoso: merengue, bizcocho, crema y trozos de fresa en el interior. Iban García la identifica enseguida como una verdadera novedad, probablemente porque este tipo de tartas suele aparecer más adelante en el año, no en enero. Es una opción pensada para celebraciones o para quienes buscan un postre contundente sin necesidad de prepararlo en casa. Sólo requiere descongelación y está lista para servir.

Galletas Digestive choco y avena Hacendado

Otra de las novedades que aparecen en el recorrido son las galletas Digestive de avena y chocolate, en una caja que incluye seis paquetes individuales. Con un peso total de 320 gramos y un precio de 1,85 euros, se posicionan como un snack práctico para llevar encima o para quienes prefieren raciones pequeñas y cerradas. La mezcla de avena y pepitas de chocolate es clásica pero efectiva, y encaja bien con consumidores que buscan alternativas dulces con un punto más saciante.

Napolitana de crema 31%

La sección de horno también suma una novedad que ha llamado la atención: una napolitana de crema que aparece identificada con el nuevo cartel verde. Es una pieza de 120 gramos, con un 31% de crema en el relleno y un precio de 0,95 euros. En el vídeo, la reacción es inmediata porque no es habitual encontrar una napolitana de este tamaño y con este relleno en Mercadona. Visualmente es además irresistible, con esa capa crujiente de toque de frutos secos por encima.

Shot jengibre, manzana y limón Hacendado

Este pequeño envase de 125 ml se ha convertido en uno de los productos que más comentarios está generando. Iban lo señala como «la máxima novedad», quizás porque responde a una tendencia cada vez más habitual: los shots concentrados de jengibre que muchos toman por la mañana. En este caso, la mezcla incluye manzana, limón y jengibre, sin azúcares añadidos y con un precio de 2 euros. Está pensado para consumirse frío y destaca por su formato, muy práctico para quienes buscan un aporte intenso de sabor y energía sin necesidad de preparar nada en casa.

Caldo de carne con sofrito Hacendado

También entre lo nuevo de Mercadona tenemos este brick de 1 litro con un precio de 2 euros. Pensado para guisos y platos de cuchara, puede ser una alternativa útil para quienes buscan acortar tiempos en la cocina sin renunciar a un buen fondo de sabor.

Carrilladas de cerdo al vino

Otra novedad destacada son las carrilladas de cerdo al vino, un plato preparado de 700 gramos con un precio de 9,10 euros. Este tipo de elaboraciones listas para calentar se están consolidando en la cadena, y la carrillada, por su cocción lenta y su textura melosa, suele ser una de las más demandadas

Colgador WC Dália Bosque Verde

Estas son algunas de las novedades que no podemos dejar escapar y que ya ha presentado Iban García a través de su vídeo, pero al margen de estos productos en la sección de alimentación, el influencer y su madre se pasean también por la sección de limpieza, destacando el nuevo colgador de WC Dalia, que llega en un paquete de dos unidades por 1,30 euros. Su fragancia floral y la espuma que genera al uso buscan aportar sensación de limpieza continua en el baño.