Los leggins se han convertido en una de las prendas esenciales en la moda femenina dado que no solo son cómodos, sino que resultan esenciales para practicar deporte. Por ello ya sea que los quieras para hacer ejercicio, estar en casa o salir a pasear no dejes escapar los leggins de Lefties ya que se venden en pack de dos y además por solo 12 euros.

Lefties y el ofertón de estos dos leggins por solo 12 euros

En breve darán comienzo las rebajas de invierno pero sabemos que Lefties es una de las firmas de moda más asequibles que existen, por lo que no es de extrañar que tengan en oferta unos de los mejores leggins de la temporada que además vamos a poder comprar de dos en dos y con motivos y colores de lo más diversos.

Los leggins de Lefties que os presentamos, son de estilo deportivo por lo que nos van a servir especialmente para salir a correr ahora en invierno, para ir al gimnasio, hacer ejercicio en casa o también, para montar en bicicleta o sencillamente, salir a dar un largo paseo. Se venden como decimos en pack de dos y tienen un precio de solo 12 euros.

Los puedes comprar como ves en la foto en dos modelos que resultan realmente llamativos, en color lila y con estampado «animal print», tal y como marcan las últimas tendencias, pero en el caso de que no te gusten, pero quieres aprovechar la oferta de la que os estamos hablando, no tienes problema alguno ya que el mismo pack se vende también con dos leggins de color negro,(quizás los más populares o los que más gusta) así como en color rosa y con estampado multicolor, o color granate y estampado «tie dye» o por último, en color índigo y micro estampado.

Que duda cabe que vas a poder elegir los leggins que más te gusten y al mejor precio, ya que comprando este pack podrás ahorrar 2,99 euros si tenemos en cuenta que comprando los leggins sueltos tienen un precio de 9.50 euros.

Si te gustan debes sabe además que se venden en las tallas S a L y para conservarlo es muy sencillo: se recomienda lavar a máquina a una temperatura que no supere los 30 grados y después, es mejor dejarlos secar al aire antes que en la secadora, donde podrían encogerse un poco ya que están hechos con poliéster y elastano.