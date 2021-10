Hoy 12 de octubre es festivo en toda España, el Día de la Hispanidad cerrará un puente que para algunos han sido 4 días de relax. Una forma de disfrutar de la familia y amigos que puede culminar con una jornada de compras. Comprar la ropa de otoño, hacerse con buenas chaquetas para emprender los días más fríos que están por llegar. Una visita a Ikea, Decathlon o grandes almacenes este 12 de octubre puede ser una realidad, toma nota del horario de estas tiendas para saber si puedes emprender una jornada de compras o no.

Este es el horario de Ikea, Decathlon y grandes almacenes este 12 de octubre

El Corte Inglés abrirá el 12 de octubre como si fuera un domingo en horario reducido, es decir, no tendremos que madrugar para ir a comprar. De las 11:00 hasta las 21:00 podemos comprar en cualquiera de los supermercados de El Corte Inglés, tendremos abiertos Hipercor y Supercor para poder hacer la compra semanal. Quizás con menos gente en la ciudad, podremos hacer nuestras compras de forma más tranquila.

Zara abrirá sus tiendas de 10:00 a 22:00 horas. Para comprar en las tiendas de Inditex es mejor atender a la web de la marca que queremos visitar. De esta manera conseguiremos llegar a la tienda y hacernos con aquello que más falta nos hace. Una chaqueta, abrigo y cualquier otra prenda que necesitemos.

Ikea estará preparará para recibir a sus clientes en algunas zonas de nuestro país este 12 de octubre. Es importante que consultemos la web para saber si en nuestra ciudad abren las puertas. Debemos tener en cuenta que abrirán en horario reducido, es decir, no tendremos que madrugar para ir a comprar esos muebles o complementos que nuestra casa necesita. De 10:00 a 22:00 horas podremos visitar esta tienda.

Decathlon puede que no abra este 12 de octubre. No ha especificado si abrirán con lo cual, la mejor opción es visitar la web para saber si abren o no sus puertas. De esta manera saldremos de dudas, aunque lo más probable es que tengamos que esperar al fin de semana para poder comprar esas piezas que necesitamos.

MediaMarkt podrá abrir sus puertas en algunos lugares de España, siendo una de las pocas tiendas que estará abierta para poder ayudarnos a invertir tiempo. Podemos disfrutar de unas compras tecnológicas sin tanta gente como en un sábado. El 12 de octubre suelen ser días tranquilos.