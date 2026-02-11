Heineken ha anunciado que recortará entre 5.000 y 6.000 empleos durante los próximos dos años, alrededor del 7% de la plantilla global de la cervecera neerlandesa, con el objetivo de impulsar la productividad y ahorrar costes, después de que la multinacional haya informado de una caída del volumen y de los ingresos netos en el ejercicio 2025. No obstante, muchos se preocupan cómo va a afectar esto al mercado español y si se van a producir despidos en este país, una situación a la que Heineken ha respondido a OKDIARIO asegurando que «España está bien posicionada para evitar los despidos, porque es uno de los países estratégicos del grupo».

Por tanto, se trata de una reducción de 5.000-6.000 empleados sobre una plantilla total de 87.000, en los próximos dos años, y que sobre todo «afectará a las filiales de los MMOs y los mercados no estratégicos», han indicado desde Heineken.

Además, desde Heineken también han destacado que «Lo positivo para España es que, en un mercado que no crece, Heineken España creció a doble dígito en beneficio operativo, además de hacerlo por encima del mercado y aumentar su cuota con respecto al ejercicio anterior. Todo ello gracias especialmente a su buen comportamiento en el canal de hostelería, así como en el segmento de marcas premium, impulsado por Heineken Ladrón de Verano y Desperados».

Según la nueva segmentación de mercados de la compañía a nivel mundial, «tenemos la suerte de que Heineken España es considerado uno de sus 17 países estratégicos para crecer e invertir y un modelo de referencia en innovación y sostenibilidad (es el tercer mercado en Europa por volumen y beneficio operativo, y top 10 mundial por beneficio operativo), así que esta situación nos pilla en una situación privilegiada», han explicado fuentes de la compañía.

Seguirá ampliación