Heineken España se ha centrado durante este 2025 en la innovación de sus productos. En concreto, la compañía ha impulsado el crecimiento de sus cervezas premium, que incluyen las ofertas sin alcohol de la marca, las opciones 0,0 y las propuestas de bajo contenido alcohólico, además de su gama sin filtrar El Águila. De esta forma, El Águila ha conseguido ser una de las marcas de Heineken que más ha crecido, ya que ha multiplicado por nueve su volumen de ventas en los últimos cinco años.

Sin duda, este gran crecimiento de El Águila es respuesta a la fuerte apuesta que ha hecho la compañía por esta cerveza, debido a que Heineken España relanzó la icónica marca El Águila a principios de 2019, y promocionó la variedad específica de El Águila Sin Filtrar ese mismo año.

También hay que destacar que las ventas de El Águila aumentaron un 20% en el primer trimestre de 2024. Además de que a mediados de 2024, la marca ya estaba presente en 1,8 millones de hogares en España. Este aumento sigue a un crecimiento excepcional del 30% en las ventas durante todo el año 2023. Así, el crecimiento está impulsado por variedades como El Águila Sin Filtrar y el lanzamiento en mayo de 2024 de El Águila Sin Filtrar 0,0.

Por otro lado, otro de los hitos de la compañía es el lanzamiento de Ladrón de Verano, que ha dinamizado su categoría incorporando a dos de cada cinco nuevos compradores. Asimismo, es evidente el liderazgo de la marca en 0,0, tanto en hostelería como en alimentación gracias al éxito de variedades como El Águila Sin Filtrar 0,0 y el barril premium de Heineken® 0,0.

Igualmente, es reseñable el desempeño de la calidad de marcas de origen local como Cruzcampo, que ha protagonizado uno de los lanzamientos internacionales más exitosos del Grupo en la última década en el Reino Unido, alcanzando el millón de hectolitros en menos de dos años. De igual forma, llama la atención el impulso del lado más local de marcas globales como Heineken®, que patrocinará el Gran Premio de España en Madrid a partir de 2028 y es reconocida como la marca de cerveza más asociada a la música gracias a sus activaciones en más de 120 festivales. Sin olvidar, la evolución de Amstel, que ha crecido considerablemente en penetración con sus variedades Original y Radler.

Además, en sostenibilidad, Heineken España es considerada una best practice global. Recientemente, se ha convertido en el primer mercado del Grupo Heineken –y una de las primeras compañías de gran consumo en España– en elaborar todos sus productos exclusivamente con energías renovables. Un hito pionero que acelera el camino hacia el objetivo del Grupo de ser net zero en producción a nivel global en 2030.