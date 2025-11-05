HEINEKEN elige España para presentar su estrategia global EverGreen 2030

Heineken N.V. ha reunido a los analistas e inversores de todo el mundo en Sevilla para presentar su estrategia global EverGreen 2030. Un acto en el que la cervecera ha explicado las claves que van a impulsar su crecimiento en los próximos cinco años.

Dolf van den Brink, CEO y presidente del Consejo de Administración de HEINEKEN N.V., ha destacado en la cita internacional el posicionamiento único de la compañía a nivel mundial para acelerar su crecimiento a largo plazo y la intención de concentrar esfuerzos en mercados estratégicos como el español, donde la empresa tiene una sólida posición.

España, posición relevante para el crecimiento de la cervecera

Y es que Heineken España ocupa una posición relevante para el grupo por volumen y beneficio (terceros en Europa y octavos en el mundo), al igual que su marca local más icónica, Cruzcampo, cuarta marca en volumen para la compañía en Europa, y octava en el mundo.

«Heineken España es una filial estratégica para Heineken N.V., contribuye positivamente a los resultados de Europa y es punta de lanza en la estrategia de impulsar el segmento Premium con innovaciones tan exitosas como El Águila en el desarrollo de la categoría sin alcohol y con marcas locales poderosas como Cruzcampo», señalaba el CEO.

Ser The World’s Pioneering Beer Company™ es el lema sobre el que la compañía ha establecido su ambición de crecimiento. Por ello, en su visión de futuro se une un legado de más de 160 años de expansión global con una reconocida trayectoria en innovación y construcción de marcas. EverGreen 2030 busca dar forma al futuro de la cerveza con marcas globales y locales e innovaciones líderes en los segmentos clave de crecimiento.

El impulso a la categoría sin alcohol es un gran ejemplo de cómo la compañía está apostando por la innovación en sus procesos. Heineken España también ha contribuido a dar un impulsado global a la categoría sin alcohol. De hecho, nuestro país es un referente en este segmento por su posición de liderazgo en el mercado; así como por su papel en innovaciones como Heineken® 0.0 o, más recientemente, con el lanzamiento de El Águila Sin Filtrar 0,0.

Pero es que, además, su contribución a las ambiciones de Heineken N.V. se ven mucho más allá de nuestro país, ya que Heineken España exporta éxitos y talento. Cruzcampo, considerada como una de las 25 local power brands prioritarias ha sido destacada por su lanzamiento en el Reino Unido, el más exitoso de la última década en su categoría, «alcanzando el millón de hectolitros en menos de dos años», según ha apuntado el CEO en la presentación de EverGreen 2030.

Y no sólo eso, también Heineken España es un referente europeo en productividad y un modelo global a seguir en sostenibilidad y digitalización, con 25.000 clientes activos en Eazle, la plataforma de e-commerce para hostelería líder en el mundo.

Sevilla, una gran plaza de marca, talento e innovación

La anterior reunión de inversores tuvo lugar en Ámsterdam en noviembre de 2022, y anteriormente en Milán (2018), Vietnam (2016) y México (2014), con lo cual la elección de España es un espaldarazo a la estrategia de la filial española y un claro ejemplo de cómo la cervecera construye su liderazgo mundial desde lo local.

Sevilla, elegida para la reunión de inversores, es un ejemplo de los valores que representa la compañía. Es una ciudad origen de su marca insignia, Cruzcampo; es la capital de la región donde más cerveza se consume en España y, además, en esta ciudad se ubica una fábrica de última generación que se ha convertido en referente a nivel mundial por sus indicadores de eficiencia y sus destacados avances en sostenibilidad, especialmente en energía renovable y ahorro de agua para Heineken N.V. en todo el mundo.

Además, desde Sevilla opera la Fundación Cruzcampo, una institución con 30 años de historia y principal representante del compromiso social de Heineken España con las comunidades locales.