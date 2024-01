El Gobierno ha evitado hasta en cuatro ocasiones rechazar de forma contundente las sanciones a las empresas que no regresen a Cataluña, como propone Junts para votar a favor de tres reales decretos clave para el Ejecutivo este miércoles en el Congreso. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, y Carlos Cuerpo, nuevo ministro de Economía, se han limitado a contestar las cuatro veces en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «el Gobierno seguirá garantizando la seguridad jurídica de las empresas».

Junts, partido de Carles Puigdemont, ha propuesto este martes que el Gobierno apruebe sanciones contra las empresas que cambiaron en 2017 su sede social de Barcelona a otras ciudades de fuera de Cataluña por los riesgos asociados al proceso independentista. Es una de las peticiones para apoyar los tres reales decretos vitales para el Gobierno que mañana miércoles se votan en el Congreso.

Tanto Alegría como Cuerpo, que se estrenaba en esta rueda de prensa tras sustituir a Nadia Calviño, se han limitado a responder que el Gobierno «siempre ha garantizado la seguridad de las empresas y lo seguirá haciendo», evitando rechazar de forma contundente la propuesta de Junts pese a que se les ha preguntado hasta en cuatro ocasiones.

Cuerpo sí ha admitido que la convalidación de los tres reales decretos este miércoles es importante para mantener la estrategia de prudencia de emisión de deuda que desarrollará este año el Tesoro. Cuerpo ha explicado que las emisiones netas de deuda bajarán este año a 55.000 millones de euros, frente a los 65.000 millones de 2023.

Además, también ha admitido que la aprobación de esos tres reales decretos son claves para que España reciba los 10.000 millones de euros del cuarto desembolso de los fondos europeos. Sin esos fondos europeos, las emisiones de deuda tendrán que ser mayores. Aún así, incluidos los fondos europeos, la necesidad bruta de deuda de España en 2024 será de más de 257.000 millones de euros, la cifra más alta a excepción de 2020, año de la pandemia.

Pero al margen de estas consideraciones, tanto Alegría como Cuerpo han salido al paso las cuatro veces que han sido requeridos en la rueda de prensa con un «garantizamos la seguridad jurídica de las empresas». Una respuesta tibia para una propuesta muy polémica que ya ha sido respondida por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

Sanciones a empresas

Garamendi ha criticado que Junts quiera cambiar la legislación para multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña a cambio de apoyos para el Gobierno y ha señalado que hacer eso «se llama regulación en vena o se llama comunismo».

Garamendi ha señalado en una entrevista radiofónica que esta medida sería la mejor forma de que no se creen empresas y ha dejado claro que éstas «tienen el derecho a instalarse y a invertir donde quieran».

El líder de la CEOE ha subrayado que las empresas no abandonaron Cataluña «por placer», sino porque «no les quedaba otro remedio y con muchísimo dolor».

«Lo que hay que hacer es generar las circunstancias para que la gente vuelva a su tierra, que es lo que yo quiero, lo que nosotros queremos, pero eso no se hace diciendo ‘usted vuelve porque si no le multan’. No sé ni si es constitucional, pero es que esos planteamientos, sinceramente, son de aurora boreal», ha afirmado.

Para Garamendi, lo que hay que hacer es generar el clima de confianza y de ánimo para que las empresas que se tuvieron que ir de Cataluña «con auténtica tristeza» puedan volver a su tierra.