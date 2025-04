Fracasan las negociaciones sobre aranceles entre la UE y Trump: «Se aprovechan, no nos compran»

La UE ha fracasado en su primera ronda de negociaciones con Estados Unidos este lunes después de que Donald Trump decretara una pausa parcial de 90 días a la imposición de aranceles. «Hemos salido perjudicados [en la OTAN] y en el comercio. La UE tiene que venir a la mesa y lo intentan, pero la UE se aprovecha terriblemente. No compran nuestros productos alimenticios. No compran nuestros coches. Nosotros los aceptamos. Tenemos millones de sus BMW, Volkswagen, Mercedes, Benz. No hay Chevrolets en Múnich», ha señalado Donald Trump en la Casa Blanca en presencia del presidente de El Salvador Nayib Buekele. En la reunión, han participado el vicepresidente de Estados Unidos J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

En un viaje de emergencia a Washington, el comisario de Comercio, el eslovaco Maros Sefcovic, que negocia en nombre de los Veintisiete, se ha reunido este lunes durante más de tres horas con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el representante de Comercio, Jamieson Greer. El ministro de Economía Carlos Cuerpo ha viajado a Washington este lunes, y tiene previsto reunirse con el secretario del Tesoro Scott Bessent este martes. Bessent comparó el viaje de Pedro Sáchez a China con «cortarse el cuello». Donald Trump ha vuelto a amenazar a China al afirmar que los teléfonos inteligentes y otros productos electrónicos fabricados en el gigante asiático no estarán exentos de aranceles, y ha añadido que simplemente se trasladarán a un grupo de impuestos diferente.

Las Bolsas europeas han repuntado este lunes por la mañana tras el anuncio oficial del viernes de que algunos de estos productos quedarían exentos de aranceles de hasta el 145%. China ha instado a Donald Trump a «cancelar por completo» su régimen arancelario y «regresar a la senda correcta del respeto mutuo».

La próxima misión de la UE para negociar sobre aranceles con Donald Trump estará encabezada por la primera ministra Giorgia Meloni. La líder italiana se reunirá con Trump en la Casa Blanca el próximo jueves 17 de abril. Bruselas tiene muchas expectativas en la visita de Meloni, que ha estado en contacto permanente con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. En cambio, sí ha querido dejar claro que la política comercial es «competencia exclusiva» de Bruselas y no de las diferentes capitales integrantes del bloque.

La UE ha aprobado este lunes la base legal para dejar en suspenso su primera respuesta de aranceles contra Trump durante 90 días para dar margen a las negociaciones. En cambio, la misma Ursula von der Leyen ha avisado de que si el diálogo no da resultado, se aplicarán a partir del 14 de julio.

En Wall Street, los inversores han celebrado este lunes el alivio de aranceles para la industria tecnológica, junto con la noticia de una posible pausa en los aranceles para algunos fabricantes de automóviles. El S&P 500, el Promedio Industrial Dow Jones y el Nasdaq subieron más de un 0,5 %.

Los teléfonos inteligentes, los ordenadores o los chips de memoria estarán exentos de los amplios aranceles impuestos a principios de este mes, según un informe presentado el viernes por la noche. Esto ha supuesto un gran alivio para Apple y otras empresas que fabrican muchos productos en China.

La noticia impulsó algunas acciones tecnológicas, incluyendo empresas de hardware como Apple y Dell, y acciones de chips como Micron. El presidente de Estados Unidos también ha anunciado este lunes que considera algunas pausas arancelarias para ayudar a las empresas de automóviles.