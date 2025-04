Wall Street se ha disparado en un rally histórico este miércoles como reacción inmediata al anuncio de Donald Trump, de paralizar por 90 días la imposición de aranceles a los países que «no tomaron represalias» contra Estados Unidos. El presidente ha anunciado la tregua, además de asegurar que volverá a iniciar negociaciones con los distintos países, entre ellos Corea del Sur y Japón. Karoline Leavitt, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, ha aclarado que los aranceles se reducirán de forma universal al 10%.

Los mercados han reaccionado con súbitas subidas a la velocidad del relámpago. El índice tecnológico Nasdaq se llegó a disparar en un 10% en apenas la primera hora, máximos no vistos desde octubre de 2008, mientras que el S&P 500 oscila cerca del 8%. El presidente ha optado a ceder a los mercados, que se han desprendido de cerca de 10 billones de dólares en valor en los días tras el Día de la Liberación, y ha puesto fin además, a la miseria en el mercado de bonos, considerado como activo refugio.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, ha explicado que este giro de guion no es una «capitulación», sino que se enmarca dentro de la estrategia para lograr mejores acuerdos comerciales con otros países: «No tomes represalias y serás recompensado», ha subrayado. Según los datos que ha ofrecido, hasta 75 países se han dirigido al Ejecutivo norteamericano en los últimos días con el objetivo de establecer negociaciones, aunque no han precisado los países.

A quien no le afectará esta nueva medida es a China, sino todo lo contrario. Trump vuelve a recrudecer su guerra comercial con el gigante asiático hasta el punto de que ha anunciado que le sube los aranceles hasta el 125% frente al 104% previo. El contraataque llega horas después de que Pekín anunciará aranceles del 84% a importaciones de Estados Unidos.

La Unión Europea, Canadá y China se encuentran entre los países que no se beneficiarán de la pausa. El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha manifestado que Trump estaba buscando obtener “poder de negociación” a través de los gravámenes aunque ha asegurado que «todo está sobre la mesa”.

«Por el contrario, y basándose en el hecho de que más de 75 países han llamado a Representantes de los Estados Unidos, he autorizado una PAUSA de 90 días, y aranceles recíprocos sustancialmente reducidas durante este periodo, del 10%, también con efecto inmediato» escribió el republicano en su red social, Truth Social, este miércoles.



Este último anuncio ha puesto en jaque al gigante asiático, que no ha mostrado señales de bajar la tensión entre ambos países. La Unión Europea, por su parte, ha vuelto a lanzar este mismo miércoles aranceles que apuntaban a 21.000 millones en bienes comerciales de Estados Unidos con aranceles que oscilan entre el 10% y 25%.

Por otro lado, el mercado del petróleo también se ha disparado en un 8,7% tras el anuncio de Trump tras días de cotizar a la baja.

Noticia de última hora, habrá actualización en breve.