El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseguró en su red social (Truth Social) que era «un gran momento para comprar» en los mercados horas antes de aplazar la imposición de aranceles a todo el mundo, menos a China. Tras anunciar esta decisión, las Bolsas americanas se dispararon entre un 9% y un 13%, con subidas espectaculares como en el caso de Tesla, cuyas acciones se incrementaron más del 22%.

Wall Street llevaba protagonizando grandes caídas desde el Día de la Liberación, según la terminología empleada por el propio dirigente americano. En concreto, el S&P 500 acumulaba caídas superiores al 12% desde el miércoles de la semana pasada.

Por su parte, el Nasdaq sumaba un retroceso superior al 13% y el Dow Jones llegó a caer cerca del 11% en comparación con el cierre del 2 de abril. En el otro lado, el índice VIX, que mide la volatilidad del principal selectivo estadounidense y el temor de los mercados, había subido más del 143%.

En ese contexto, los inversores y empresarios, incluido el fundador de Tesla y allegado de Trump, Elon Musk, comenzaron a lanzar mensajes contra las medidas que estaba tomando el Ejecutivo americano. Por ello, el presidente de EEUU salió a la palestra para pedir «calma».

Al menos, esas fueron las primeras interpretaciones del mensaje lanzado por Trump en Truth Social: «THIS IS A GREAT TIME TO BUY! (¡Este es un gran momento para comprar!)». Sin embargo, horas más tarde, el dirigente anunció el aplazamiento de las polémicas tarifas y, con ello, las Bolsas se dispararon, provocando grandes ganancias para aquellos que habían hecho caso a las recomendaciones de compra del líder estadounidense.

THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!! DJT

Donald Trump Truth Social 04/09/25 09:37 AM

