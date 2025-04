El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto anunciar este miércoles, 2 de abril, nuevos aranceles contra varios países. Esta jornada ha sido bautizada como el Día de la liberación, y la aprobación de estas medidas pueden suponer un gran cambio en el sistema económico global, teniendo una alteración que no se ha visto en décadas y con consecuencias imprevisibles.

El anuncio oficial por parte del magnate está previsto que sea a las 16:00 horas en EEUU, es decir, sobre las 20:00 horas en España, y se realizará en un gran evento llamado Make America Wealthy Again, que se celebrará en la Rosaleda de la Casa Blanca, donde los cerezos ya están en flor, y al que acudirán todos los miembros de su gabinete.

Pero Trump no sólo anunciará aranceles este miércoles, sino que les seguirán más este jueves, esta vez dirigidos al sector del automóvil. La Casa Blanca ha adelantado que impondrá aranceles contra Brasil, la India, Corea del Sur y la Unión Europea (UE), aunque no ha aclarado si sancionará a la UE como bloque o si evaluará a cada país por separado. Lo que sí ha dejado claro es que «por ahora, no habrá exenciones».

El presidente estadounidense tiene previsto anunciar varios aranceles este miércoles, entre ellos están:

El sector automovilístico también va a afrontar sus propios aranceles esta semana, cuando en la medianoche del jueves 3 de abril entren en vigor gravámenes del 25% a todos los automóviles importados a Estados Unidos.

La Casa Blanca asegura que esta medida fomentará la manufactura nacional, aunque también podría provocar una subida de precios para los consumidores estadounidenses y perjudicar a los grandes fabricantes de automóviles de EEUU que dependen de las cadenas de suministro global.

Para intentar suavizar ese impacto sobre la industria automotriz estadounidense, Trump ha decidido que las partes de automóviles fabricadas en México y Canadá estarán libres temporalmente de ese arancel del 25%, aunque se espera que la medida afecte fuertemente a países como Alemania, Japón o Corea del Sur.

