Trump ha deportado ya a más de 100.000 inmigrantes ilegales desde que llegó a la Casa Blanca

Donald Trump ha deportado a más de 100.000 inmigrantes ilegales desde que regresó a la Casa Blanca el pasado 20 enero. Los funcionarios de Inmigración y Patrulla Fronteriza han hecho 113.000 detenciones y llevado a cabo más de 100.000 deportaciones desde la toma de posesión de Trump el pasado 20 de enero.

En las primeras seis semanas de Donald Trump en la Casa Blanca, la administración ha expulsado a 27.772 inmigrantes ilegales de Estados Unidos, según datos de la base de datos de gestión de detenciones de inmigrantes ilegales de Inmigración. Esto supone una media diaria de 661 expulsiones. Del 26 de enero al 8 de febrero, la administración Trump expulsó a una media de 693 inmigrantes al día.

La lucha contra la inmigración ilegal fue una de las grandes promesas de Trump durante su campaña electoral del pasado 2024. El presidente de Estados Unidos ha declarado el estado de emergencia en la frontera el primer día en la Casa Blanca, ha enviado miles de tropas adicionales a la región, ha cerrado el sistema de asilo para quienes cruzan ilegalmente y lanzó una campaña de deportación masiva en todo el país.

Trump ha recurrido a Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII para deportar a cientos de pandilleros venezolanos a la conocida megaprisión en El Salvador. Entre ellos, se encontraban 17 pandilleros del Tren de Aragua y la MS-13, Mara Salvatrucha, fueron entregados a El Salvador encadenados el domingo por la noche, a pesar de que un juez federal bloqueó a principios de mes el uso de esta ley.

Los cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México también han disminuido.

Last night, in a joint military operation with our allies from the United States, we transferred 17 extremely dangerous criminals linked to Tren de Aragua and MS-13.

All individuals are confirmed murderers and high-profile offenders, including six child rapists.

This operation… pic.twitter.com/Tk1Xq7vnuB

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 31, 2025