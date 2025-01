Bukele, Milei, Meloni y Abascal: estos son los invitados a la toma de posesión de Donald Trump

Los preparativos para la toma de posesión de Donald Trump como el 47 presidente de los Estados Unidos no están exentos de polémica. El dirigente norteamericano no ha invitado a ningún miembro del Gobierno español al evento siguiendo así la tradición de que los jefes de Estado y de Gobierno no pueden acudir a estos actos, únicamente sus embajadores en Washington. Sin embargo, esta norma sólo ha sido aplicada a algunos países pues el presidente electo de la nación más poderosa del mundo ha elegido a varios líderes internacionales, cercanos a su órbita ideológica, para que le acompañen en esta fecha tan señalada.

Así, políticos como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, el presidente de la República Argentina, Javier Milei o el presidente de Hungría, Viktor Orbán, asistirán al Capitolio para apoyar al futuro gobierno de Donald Trump que promete «hacer América grande otra vez». Por parte del Gobierno de España asistirá únicamente la embajadora en Washington, Ángeles Moreno, que representará al Ejecutivo socialista durante la ceremonia en ausencia de Pedro Sánchez o de cualquier otro miembro del PSOE a quienes no se les ha extendido invitación alguna. Sin embargo, en la lista de invitados sí está el nombre de un político español: el del presidente de Vox, Santiago Abascal, quien asistirá en representación del grupo europeo Patriotas por Europa donde se integran líderes como Marine Le Pen o Matteo Salvini.

Sobre este hecho, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, ha dicho que «Trump es libre de invitar a quien desee» a su toma de posesión y ha justificado la ausencia del Gobierno de España argumentando que no es tradición que acudan los jefes de Gobierno a esta ceremonia estadounidense. «Las invitación son a nivel personal», ha dicho el dirigente político.

La administración Trump también ha invitado a líderes internacionales como al presidente de China, Xi Jinping, o al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ambos han declinado la invitación.