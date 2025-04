Trump pone en jaque al comercio global. Los mercados financieros quedan a la espera de que el republicano Donald Trump se pronuncie este miércoles, para conocer la gravedad de las réplicas a la economía global. Trump desencadena hoy un terremoto de aranceles que marcará el paso más proteccionista en Estados Unidos desde 1930, cuando la Ley arancelaria Smoot-Hawley provocó la Gran Depresión. El mandatario ha evitado precisar la escala o el impacto de los aranceles recíprocos que impondrá este miércoles a las 21:00 horas, hora peninsular (15:00, hora de Washington) al cierre de los mercados en la Rosaleda de la Casa Blanca. Lo único que queda claro es que será global.

Hasta ahora, Trump sólo ha hecho guiños a la magnitud del llamado Día de la Liberación. El político, a bordo del Air Force One el pasado domingo, ha manifestado que empezará «con todos los países» sin revelar más detalles del paquete de aranceles que emitirá. «Ningún país nos ha tratado de forma justa» justificó. Karoline Leavitt, la secretaria de la prensa de la Casa Blanca, ha alertado que los aranceles entrarían en vigor al anunciarse.

Este paso, que marca el cambio de postura económica más radical en Washington desde la Primera Guerra Mundial, pone sobre la mesa no sólo una recesión en Estados Unidos, sino que coquetea con una desaceleración global. Trump ha justificado sus medidas políticas y agresivas tras tachar a los demás socios de «estafar» o «aprovecharse» de su país, y ha insistido que estas medidas mejorarán la competitividad comercial del país.

¿Cuál es el tono en las Bolsas?

Las Bolsas globales han amanecido con un tono pesimista y una oleada de rojo que contagia no sólo en Wall Street, sino a cada rincón del mundo. El temor al llamado the Big One (El Gordo, en castellano), el diluvio de aranceles que Trump ha alertado que llegará para conmemorar al Día de la Liberación estadounidense, ha empujado los principales índices en Europa hacia cifras negativas y ha interrumpido la senda alcista en el continente. Los índices se han tambaleado en los primeros días de la semana, mientras los operadores están atentos a las noticias que llegarán la noche de este miércoles.

Los inversores han buscado un escondite en los activos refugio en las últimas jornadas bursátiles, y han empujado a activos como el oro a máximos históricos. Por otro lado, también han invertido masivamente en la renta fija (es decir, la deuda). En la eurozona, el rendimiento de los bonos se sitúa en máximos. Los bonos del Tesoro estadounidense se sitúan cerca de los mínimos de octubre.

¿Qué países serán afectados?

Entre los países que se verán más afectados por este aluvión de aranceles, están los Veintisiete de la zona comunitaria, que incluye a España. En el otro punto del Atlántico, México y Canadá volverán a sufrir otro golpe más de Trump, dado que el relieve de aranceles a todos los productos incluidos en el tratado de libre comercio (TMEC, por sus siglas) caduca este mismo miércoles. Más allá del continente americano, China, Reino Unido, Australia, India, Suiza, Brasil, Japón y varios miembros del G20, están expuestos a aranceles. Estos países cuentan el 88% del saldo comercial con EEUU, según datos del Representante de Estados Unidos para el Comercio. Se anticipa que estos países serán los más vulnerables a una escalada comercial este miércoles, aunque cabe aclarar que la lista no es exhaustiva, ya que los aranceles anunciados por la Casa Blanca cambian con frecuencia, y a golpe de tuit.

El consenso entre los analistas es que los países que cuenten con el mayor déficit comercial serán aquellos inmediatamente impactados por los aranceles, entre ellos destacan China, México, Canadá, la Unión Europea y la India. En Asia Pacífico, los países en el punto de mira de la Casa Blanca son Japón, Vietnam, Corea del Sur y Malasia. Entre las mayores preocupaciones para Bruselas está la posible aplicación de un gravamen del 200% a todos los productos alcohólicos exportados a Estados Unidos este miércoles. Este revés al sector vitivinícola llevará un coste enorme, en concreto a España y Francia.

Además, Bruselas, al igual que varios analistas y estrategas del mercado, anticipan que los próximos sectores que serán golpeados por la varita mágica de Trump serán la cadena de suministro de semiconductores (clave al automóvil y tecnología), así como el sector de la madera y el cobre. No obstante, los analistas anticipan que no serán anunciados este miércoles.