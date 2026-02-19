Estrella Galicia, entre las 10 marcas más innovadoras de alimentación y bebidas en España

Estrella Galicia ha sido reconocida como una de las 10 marcas más innovadoras de España en el sector de alimentación y bebidas, según el último estudio elaborado por Lantern, una de las consultoras estratégicas de innovación de referencia en España, especializada en gran consumo.

El informe, de carácter independiente, se basa en una encuesta realizada a más de 1.000 consumidores españoles, en la que se analiza su percepción sobre las marcas de alimentación y bebidas que consideran más innovadoras. En este ranking, Estrella Galicia comparte posicionamiento con compañías líderes a nivel nacional e internacional, reforzando su papel como referente en innovación dentro del mercado cervecero y del sector agroalimentario. El estudio, que analizó un total de 78 marcas del sector, destaca las marcas que cuentan con una trayectoria consolidada, mantienen una comunicación coherente y presentan una presencia constante y relevante en el mercado, factores clave en la construcción de valor para el consumidor.

Este reconocimiento pone en valor la apuesta continuada de Corporación Hijos de Rivera, compañía propietaria de la marca, por explorar nuevas oportunidades, anticiparse a las tendencias del mercado y construir experiencias diferenciales desde la visión de impacto positivo que caracteriza a la compañía. Una innovación que sitúa al consumidor en el centro, junto a su origen, el planeta y las personas, y que se materializa en una estrategia que combina tradición cervecera artesana, calidad y una identidad de marca sólida y reconocible, con una marcada vocación disruptiva.

En este contexto, Hijos de Rivera impulsa la innovación de forma integral, abarcando toda la cadena de valor, del campo a la copa. En el ámbito de las materias primas, destaca el impulso al cultivo de lúpulo local a través de proyectos como LUPIA, junto con la investigación en nuevos modelos de cultivo, como el lúpulo hidropónico, y la valorización de subproductos del proceso cervecero. En este ámbito, sobresalen iniciativas como la implicación en INPROTEINS, la primera fábrica de proteína vegetal de España, o desarrollos surgidos de su programa de innovación abierta ImpacTaste, como el snack Bagazitos.

En cuanto a producto, la innovación se traduce tanto en recetas cerveceras que exploran ingredientes singulares, con Fábrica de Cervezas de Estrella Galicia como punta de lanza creativa, o aquellos lanzamientos que ponen en valor su tradición artesana, con referencias como Rivera Reposada. Además, el foco en el desarrollo de productos funcionales ha dado como resultado recientemente la presentación de gamas como Fontarel Next H2.0 o AUARA GOOD GOOD. Todo ello consolida un modelo de I+D a la vanguardia del sector, que incluso utiliza calculo computacional para investigar en ingredientes funcionales.

Esta misma visión se traslada a las experiencias de consumo, con propuestas ya consolidadas que fueron pioneras en el sector y que abanderan su compromiso con el impacto positivo, como es el caso de Cerveza de Bodega, un producto único, fresco, sin envase, que viaja de la fábrica al local hostelero sin pasteurizar. O soluciones tecnológicas como HUEBOX, reforzando una innovación aplicada, tangible y orientada a generar valor real en cada eslabón de la cadena.

“La presencia de Estrella Galicia entre las marcas mejor valoradas por los consumidores es fruto de la pasión innovadora de toda la compañía, porque la innovación es una función transversal que vive en cada área y en cada persona de nuestra organización. Solo así logramos generar propuestas que el mercado reconoce como verdaderamente disruptivas”, señala Yago Campos, director de I+D+i de Hijos de Rivera.

Desde el desarrollo de nuevos productos y formatos hasta la mejora continua de procesos, experiencias y formas de relacionarse con el consumidor, la innovación forma parte del ADN de Hijos de Rivera. Una visión compartida por todos los equipos de la compañía que permite seguir construyendo marcas con propósito, personalidad propia y una clara diferenciación en el mercado.

Con este nuevo hito, Estrella Galicia consolida su posición como una de las marcas españolas que mejor conecta innovación, autenticidad y visión de futuro, reafirmando el compromiso de Hijos de Rivera por liderar la evolución del sector desde una innovación responsable, transversal y alineada con las expectativas del consumidor.