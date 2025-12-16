Éste es el dinero que se lleva el pueblo ganador de la Navidad Ferrero Rocher 2025

Tras varios días de votaciones y una final que ha tenido a muchos en vilo durante la última semana, el ya tradicional concurso de Ferrero Rocher para elegir al pueblo que protagoniza su campaña navideña «Juntos Brillamos Más» ya tiene ganador. Y puede que sean muchos los que se pregunten no sólo cuál es el pueblo que este año tendrá una decoración navideña especial, sino que además si existe un premio en metálico. Es decir, cuánto dinero se lleva el municipio que consigue alzarse con este reconocimiento.

No es una duda menor. Desde que Ferrero Rocher puso en marcha esta iniciativa, la campaña se ha convertido en un escaparate nacional para pequeñas localidades que, durante unas semanas, pasan a estar en los medios y en las redes sociales. El brillo dorado de la marca no sólo ilumina calles y plazas, también dispara el interés turístico y mediático por el pueblo elegido. En esta edición de 2025, además, el concurso ha tenido un carácter especial. Por primera vez, la marca apostó por un formato histórico en el que participaron 17 localidades, una por cada comunidad autónoma, antes de llegar a una gran final que se resolvió ayer lunes con la elección definitiva del pueblo ganador.

Tejeda y Fuente del Maestre, los dos pueblos finalistas

Tras la primera fase del concurso de Ferrero Rocher, los votos de la gente decidió que quedaran como finalistas Fuente del Maestre (Extremadura) y Tejeda (Gran Canaria). Ambos municipios fueron elegidos hace aproximadamente una semana y, desde entonces, la votación volvió a quedar abierta al público a través de la web oficial de la marca.

Durante esos días, miles de personas participaron apoyando a su candidato favorito, convirtiendo la recta final del concurso en una auténtica movilización popular. Los dos pueblos llegaron a la final tras representar a sus respectivas comunidades autónomas y superar las fases previas del certamen, en una edición especialmente competida. Y finalmente, el resultado se conoció ayer lunes, cuando se cerraron oficialmente las votaciones.

Tejeda, el pueblo ganador de la Navidad Ferrero Rocher 2025

El pueblo ganador de la Navidad Ferrero Rocher 2025 ha sido Tejeda (Gran Canaria), que se impuso en la gran final a Fuente del Maestre tras el recuento definitivo de los votos. De este modo, el municipio grancanario se convierte en la imagen de la campaña navideña de la marca y en el escenario de su emblemática iluminación dorada.

Tejeda es uno de los municipios más pequeños del interior de Gran Canaria, situado en la cumbre de la isla y conocido por su singular paisaje de casas blancas integradas entre montañas. Su imagen, muy reconocible, le ha valido formar parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, un distintivo que refuerza su atractivo turístico y patrimonial.

Fuente del Maestre, por su parte, ha logrado llegar hasta el último tramo del concurso representando a Extremadura. Aunque finalmente no se ha alzado con la victoria, su paso por la campaña le ha permitido ganar visibilidad y protagonismo en una edición especialmente seguida.

El dinero que se lleva el pueblo ganador de la Navidad Ferrero Rocher 2025

A pesar de lo que muchos piensan, el pueblo ganador de la Navidad Ferrero Rocher no recibe un premio en dinero en metálico. No hay un cheque ni una cantidad económica directa que se transfiera al Ayuntamiento vencedor.

El premio consiste en la instalación completa de la iluminación navideña diseñada por Ferrero Rocher, un despliegue que incluye el diseño artístico, el montaje, el mantenimiento y la ambientación de calles y plazas principales, además de la vinculación del municipio a la campaña nacional de la marca durante toda la Navidad. Este modelo se mantiene desde hace años y es el mismo que se ha aplicado también en la edición de 2025.

Entonces, ¿cuánto “vale” realmente ganar Ferrero Rocher? Aunque no exista un premio económico directo, el valor del reconocimiento es elevado. La iluminación que instala Ferrero Rocher supone una inversión que, en el mercado, podría alcanzar cientos de miles de euros, especialmente por su diseño personalizado y su impacto visual.

A eso se suma un factor clave: la promoción mediática. El pueblo ganador aparece en los anuncios de Mediaset y en concreto de Telecinco, que es la cadena que todos los años se vuelca con la campaña. De hecho, en ediciones anteriores, muchos municipios han registrado un aumento notable de visitantes durante las semanas posteriores al encendido y seguramente con Tejeda ocurrirá lo mismo.

Una edición histórica del concurso

La edición de 2025 ha marcado un antes y un después en el certamen. Por primera vez, Ferrero Rocher apostó por un formato en el que participaron 17 pueblos, uno por cada comunidad autónoma, reforzando la idea de representar a todo el territorio nacional y no solo a un municipio concreto. Este planteamiento permitió dar visibilidad a localidades de muy distinto tamaño y perfil, desde pequeños pueblos de interior hasta municipios con gran valor paisajístico, y elevó el nivel de implicación ciudadana durante las votaciones.

Con la victoria de Tejeda, el municipio grancanario se prepara ahora para convertirse en uno de los destinos más fotografiados y visitados de estas Navidades, demostrando que, aunque no haya dinero de por medio, el brillo de Ferrero Rocher sigue siendo uno de los premios más codiciados del calendario navideño en España.