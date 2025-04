Están en Mercadona y son las favoritas de los nutricionistas: las galletas sanas que te van a encantar

Pocas cosas hay más universales que unas buenas galletas. No existe discusión posible. Se trata de un alimento que está presente en desayunos, meriendas o como ese pequeño capricho que uno se permite entre horas. Pero no todas son iguales, y si alguna vez te has parado a leer con calma la etiqueta de ingredientes de muchas de ellas, probablemente te habrás llevado alguna que otra sorpresa. Grasas poco saludables, aditivos artificiales, y listas de ingredientes interminables que poco tienen de natural. Por eso, cuando aparece una opción que combina sabor con ingredientes honestos, es normal que despierte interés. Una opción que además encontramos en el supermercado número uno en España. Toma nota, porque estas son la galletas sanas de Mercadona que te van a encantar.

Las galletas sanas de Mercadona de las que ahora te hablamos, no sólo están arrasando entre los consumidores, sino que además han recibido el visto bueno de algunos nutricionistas en redes sociales. Se trata de las Pastas de aceite Hacendado, unas galletas que, pese a su aspecto sencillo, están revolucionando la percepción que tenemos sobre este tipo de productos. ¿La razón? Una lista de ingredientes corta, limpia y sorprendentemente saludable para tratarse de una galleta tradicional. Ha sido el nutricionista y creador de contenido @nutri.rixi.25 quien ha puesto el foco sobre ellas, compartiendo con sus más de 70.000 seguidores por qué considera que estas son las mejores galletas de Mercadona. Su opinión no ha pasado desapercibida, y es que en un mar de productos ultraprocesados, encontrar algo tan simple y bien hecho se ha convertido en un pequeño tesoro.

Conoce las galletas más sanas de Mercadona

Lo que más ha llamado la atención de estas pastas de aceite es, precisamente, lo que no contienen. Nada de aceite de palma, ni grasas refinadas, ni conservantes innecesarios. La base de su receta es el aceite de oliva virgen extra, una grasa saludable que rara vez se ve en productos de este tipo. Además, incluyen harina de trigo, azúcar, levadura, almendras, canela y un toque de matalahúga, un ingrediente poco habitual pero con un sabor muy característico, similar al anís. En conjunto, una fórmula que sorprende por su sencillez y por no caer en las típicas trampas del marketing alimentario.

Este tipo de composición no sólo mejora el perfil nutricional del producto en cuestión, sino que también lo hace más digerible y menos inflamatorio para el organismo. Es decir, no se trata sólo de algo que tenga que ver con las calorías o azúcares que ingerimos, sino de qué tipo de grasas estamos tomando y cómo afectan a nuestro cuerpo. En ese sentido, el aceite de oliva virgen extra aporta antioxidantes y grasas monoinsaturadas que sí pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

¿Son realmente saludables?

Aquí es importante matizar. Que una galleta esté mejor formulada que la media no significa que debamos comerla sin control, pero sí podemos decir que estas pastas de aceite son una alternativa más respetuosa con la salud. En definitiva, y cómo te puede decir cualquier experto, no es que sean perfectas, pero si vas a tomar una galleta, esta es sin duda una de las mejores elecciones. Además, su sabor tiene un toque casero que recuerda a las recetas de antes, cuando los dulces se hacían con lo justo y necesario.

Este enfoque más natural también tiene un impacto en la saciedad. Al no llevar grasas trans ni aceites procesados, y al contar con ingredientes como la almendra y la matalahúga, la sensación que dejan no es la de haber comido algo artificial, sino más bien la de un pequeño bocado que realmente alimenta. Y eso, en un entorno donde muchas galletas solo provocan hambre al rato, ya es una victoria.

¿Cuál es el precio de estas galletas?

Otro de los puntos fuertes de estas galletas es, sin duda, su precio. Por apenas 1,20 euros, se puede acceder a una caja con seis unidades, lo que las convierte en una opción económica dentro del panorama de productos saludables. Y si bien es cierto que hay galletas aún más fit en el mercado, muchas de ellas tienen precios que no están al alcance de todos los bolsillos. En este caso, Mercadona ha logrado algo poco habitual: un producto sencillo, sin ingredientes polémicos y al mismo tiempo asequible.

Este tipo de opciones accesibles son las que realmente marcan la diferencia cuando hablamos de cambiar hábitos de consumo. Porque comer mejor no debería ser un lujo, y si una galleta como esta puede sustituir otras menos saludables sin renunciar al sabor, estamos ante un cambio positivo. En definitiva, una elección que, sin ser milagrosa, se alinea mucho más con lo que los nutricionistas vienen defendiendo desde hace tiempo: productos con etiquetas cortas, ingredientes reales y precios justos.