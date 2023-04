Estafa a los clientes de estos bancos: atención si te llega este mensaje al móvil

En plena era digital, prácticamente a diario surgen nuevas estafas por Internet. Uno de los timos más comunes es enviar SMS a los usuarios de los bancos, informándoles de que se ha realizado un cargo en su cuenta. En el mensaje de texto hay un enlace al que los usuarios deben acceder para informar del error pero esta, por supuesto, es falsa.

La OSI (Oficina de Seguridad del Internauta) ha alertado recientemente de una campaña de mensajes fraudulentos enviados a través de SMS que afecta a clientes de Targobank o Bankinter. Ahora, ‘Genbeta’ asegura que este tipo de acciones también implican a clientes de Abanca.

¡Mucho cuidado si te llega este mensaje al móvil!

Para que no caigas en la trampa, vamos a explicar detalladamente en qué consiste la estafa. Recibes un SMS en tu teléfono informándote de que se ha realizado un cargo en tu cuenta. En caso de que se trate de un error, debes acceder al enlace que aparece en el mensaje.

El mensaje de texto puede decir así: “Compra autorizada por importe de 1990.46 EUR, Si no ha sido usted, siga los pasos en el siguiente enlace para cancelarlo: [URL maliciosa]”; “Se ha realizado un cargo de 1.895,00 EUR en su cuenta. Si no reconoce este pago, verifique inmediatamente [URL maliciosa]”.

Cuando pulses sobre él, serás redirigido a una web muy similar a la del banco. Una vez introduzcas tu usuario y contraseña para iniciar sesión en la banca online, los estafadores se harán con estos datos.

Si recibes este mensaje y tienes cuenta en otro banco, seguro que desconfías rápidamente y lo elimines. Pero si es cliente de alguna de las entidades, es normal que surjan dudas.

¿Cómo actuar?

Si has recibido el SMS pero no has hecho ninguna acción, simplemente tienes que borrarlo inmediatamente. Ahora bien, si has caído en la trampa y has introducido tus datos de acceso a la banca online en la web falsa, ponte en contacto con la entidad bancaria.

Realiza capturas de pantalla tanto del SMS como de la web. Si los estafadores hacen un uso fraudulento de tu cuenta y debes presentar una denuncia, te servirán como pruebas.

Bankinter y Targobank cuentan con direcciones para denunciar posibles fraudes por SMS: [email protected] y [email protected], respectivamente.

Mantente altera ante este tipo de mensajes que llegan tanto por e-mail como por mensaje de texto. Los estafadores suplantan la identidad de todo tipo de empresas y organismos para robar los datos personales y bancarios de las víctimas.