Este es el iPhone más barato que puedes comprar por Internet

El iPhone es un dispositivo que siempre gusta. Para muchas personas, tener un iPhone es algo más que disponer de un teléfono, se trata de una declaración de intenciones. Afortunadamente, gracias a los planes de financiación, de operadora, tiendas o el propio programa que ofrece la compañía californiana, tener un iPhone es lo más habitual.

¿Quieres saber cuál es el iPhone más barato que puedes comprar en Internet? No lo dudes, se encuentra en Amazon y es este.

El iPhone más barato de internet

Desde Amazon nos ofrece este iPhone XR en color blanco, un dispositivo lanzado al mercado en el año 2018 y que supuso un auténtico revulsivo. Ese año, la compañía lanzó la evolución del iPhone X, el denominado iPhone XS, sin embargo, el iPhone XR, de características más modestas, se convirtió en una auténtica bomba, un éxito de ventas. Para encontrarlo, solo copia y pega estos términos en el buscador de Amazon «Apple iPhone XR 64 GB Blanco (Reacondicionado)»

Este dispositivo lo puedes comprar actualmente en Amazon por un precio de 269,99 €, ya que se trata de un modelo reacondicionado. En este artículo te explicamos que son estos productos, pero te lo resumimos. Son dispositivos electrónicos que ya han sido utilizados y están revisados por el vendedor. Amazon proporciona 1 año de garantía. La propia descripción que nos ofrece, Amazon, podemos ver que el dispositivo puede presentar algún tipo de daño estético, y que la batería se encontrará aproximadamente a un 80 % de su capacidad.

La memoria interna es de 64 GB, y este dispositivo ofrece reconocimiento facial, una cámara de 12 Mpx, pantalla de 6,1 pulgadas LCD, y resistencia IP67. No cuenta con conexión 5G, pero eso tampoco debería ser un problema. Así que, si estás buscando un dispositivo económico, esta oportunidad es tuya. Tener un iPhone por menos de 300 € es perfectamente posible.

Ten presente que no se trata de un modelo nuevo, y que en septiembre ya cumplirá cinco años, pero si hay algo que caracteriza a los teléfonos de esta marca es que reciben soporte durante mucho tiempo. También deberías valorar el cambio de la batería, ya que con esa capacidad empezaremos a notar que no proporciona la mejor experiencia y que probablemente no acabéis el día con toda la carga.

La sustitución de la batería en la propia Apple ya no está disponible, sin embargo, puedes hacerlo tú mismo si sigues los manuales de esta página web y adquieres la batería aparte. O bien, si recurres a cualquiera de los bazares que ofrecen este servicio y que por un precio de uno 50 € te dejarán la batería del iPhone XR totalmente funcional.