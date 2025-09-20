El economista Juan Ramón Rallo defenderá la libertad de expresión en la URJC

Juan Ramón Rallo, economista, participará el próximo viernes, 26 de septiembre de 2025, en una ponencia dedicada a reivindicar la libertad de expresión en las universidades. El acto se celebrará en el salón de actos de la Biblioteca del campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) a las 17:30 horas. El acto está organizado por la Asociación Libertaria Austriaca (ALA) de la mano de Students for Liberty, Voces Libres, Libertad Sin Ira y Sha’cabat.

El encuentro «abordará los retos actuales para la libertad de expresión en el ámbito académico, tomando como punto de partida el caso de Charlie Kirk y las dificultades que enfrentan voces disidentes en los campus universitarios», según los organizadores.

La entrada será libre hasta completar aforo. Según defienden las asociaciones que participan, el debate de la libertad de expresión es «imprescindible», además de ser «uno de los pilares básicos de una sociedad libre».

La semana que viene tendremos al enorme @juanrallo con nosotros para hablar sobre la libertad de expresión en las universidades, en especial tras el atentado contra Charlie Kirk. Os esperamos a todos! ⏰26 de septiembre a las 17:30

📍Salón de actos de la URJC (Vicálvaro)



El acto viene motivado por el crimen contra el activista americano Charlie Kirk, el cual fue disparado en el cuello por cuestiones relacionadas con la ideología política. Al perpetrador, Tyler Robinson, se le imputa un delito por disparar con arma de fuego, causando lesiones graves, con factores agravantes debido a la presencia de menores que presenciaron el homicidio.

La fiscalía también acusa a Robinson de dos cargos por obstrucción a la justicia, tras ocultar el rifle utilizado en un bosque cercano y deshacerse de la ropa que llevaba durante el crimen. Además, se enfrenta a dos cargos por manipulación de testigos, tras ordenar a su conviviente que eliminara mensajes incriminatorios y guardara silencio ante la Policía.