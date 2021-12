Queda muy poco para poner los regalos debajo del árbol de Navidad, lo que significa que quedan muy pocos días para acabar con todas las compras de Navidad y disfrutar de lo que realmente nos gusta, pasar un rato agradable con nuestros seres queridos y demostrarles todo nuestro cariño con los detalles que les hemos comprado. Este día es especialmente importante para los más pequeños ya que abren con mucha ilusión todos sus regalos de Navidad, incluidos los dulces. Y en Aldi encontramos un dulce muy especial que no puede faltar en ninguna casa por Navidad.

¿Quieres saber cuál es ese dulce de Aldi que no puede faltar en tu hogar y que está tirado de precio? Te lo contamos a continuación.

Este es el dulce de Aldi que no puede faltar en tu hogar

El carbón es el dulce más común en Navidad y lo más habitual es ponerlos debajo del árbol para los niños que «se portan mal». No obstante, es un dulce que, a pesar de tener un aspecto de carbón, suele gustar muchísimo debido a su sabor. Es más, a pesar de que en un principio no les suele gustar este «regalo», luego los ves comiéndoselo tranquilamente y es que está delicioso.

Es cierto que el carbón dulce también puede hacerse de forma casera, pero, realmente, no merece la pena. El carbón dulce que podemos adquirir en los supermercados tiene un sabor espectacular y, como no, un precio muy económico, de ahí a que no merezca la pena pasar horas haciéndolo.

En Aldi podemos encontrar el carbón dulce a un precio espectacular, tan solo 1,49 euros por cada bolsa. ¿Quién no tiene este dulce típico de Navidad en casa por ese precio? Te recomendamos comprar varias bolsas y repartirlos entre tus seres queridos, y no solo a los niños, también a los adultos, ¡seguro que esta sorpresa les encanta!

Este artículo está ya disponible en tienda, por lo que, si realmente quieres darle esa sorpresa a tus seres queridos, no esperes más y ve a por tus sacos de carbón dulce, ¡qué con esos precios se acabará muy pronto!

Historia del carbón dulce de Navidad

El origen de la tradición del carbón dulce lo encontramos en la figura de Carbonilla, que con el paso de los años apareció esta golosina como alternativa al carbón natural. Esta aparición fue precisamente para evitar regalar a los niños un trozo sucio de carbón cuando se han portado mal.

Desde que se creó el carbón dulce, se tiene la costumbre de regalarlo a los niños que se han portado mal, pero también a los que se han portado bien como recordatorio o advertencia de lo que puede pasar si durante el año no se portan como deben.

Así que la historia de este dulce reside, simplemente, en la felicidad de los niños, para evitar que tuviesen que recibir carbón auténtico como regalo. El dulce, a pesar de ser una advertencia, es mucho más agradable y, además, es comestible, por lo que, al fin y al cabo, es un regalo más.