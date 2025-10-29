El Corte Inglés destituye a su consejero delegado y suprime el cargo

El consejo de administración de El Corte Inglés ha aprobado este miércoles, 29 de octubre, de forma inmediata, la remodelación de la primera línea ejecutiva de la compañía, tras la marcha de su consejero delegado, Gastón Bottazzini, que accedió a este cargo hace menos de un año. De esta forma, El Corte Inglés vuelve a dar un cambio radical en su principal cargo ejecutivo.

La salida de Bottazzini se ha producido tras un «periodo de reflexión» por ambas partes de la compañía, que ha terminado en su marcha «de mutuo acuerdo». Hay que recordar que Bottazzini llegó a El Corte Inglés como asesor de la propia presidenta, quien después confió en él para la elaboración del nuevo plan estratégico de la empresa hasta 2030.

En concreto, Gastón Bottazzini comenzó el 1 de marzo en la compañía, con el inicio del nuevo ejercicio fiscal, por lo que Bottazzini apenas ha alcanzado los ocho meses desde su comienzo en el cargo. Asimismo, la presidenta del grupo, Marta Álvarez, y el consejo de administración han agradecido su «profesionalidad, así como su labor y dedicación a El Corte Inglés».

Más cambios en la línea ejecutiva de El Corte Inglés

Sin embargo, este no ha sido el único cambio en El Corte Inglés, ya que el gigante de la distribución también ha nombrado a Santiago Bau como director general de la compañía, con responsabilidades directas sobre todos los negocios del grupo, además del área corporativa y financiera;

Por otro lado, Rafael Díaz Yeregui, que era el actual vicesecretario del consejo, ha pasado a ser el secretario general de la compañía, con rango de director general. Además, a partir de ahora asumirá las direcciones de asesoría jurídica, sostenibilidad y recursos humanos.

Tanto Santiago Bau como Rafael Díaz Yeregui reportarán a la Comisión de Seguimiento del consejo de administración, presidida por Marta Álvarez, e integrada por Cristina Álvarez y José Ramón de Hoces como vocales.

Además, la salida de Bottazzini no ha sido la única. El consejo también ha nombrado a Álvaro Parrón como director del área de Real Estate o nuevo director del área inmobiliaria del grupo en sustitución de Javier Catena, que en las últimas semanas ha dejado la empresa tras seis años trabajando en ella.

Seguirá ampliación