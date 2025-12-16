Telefónica ha acordado reducir la afectación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) hasta el 20% en su última oferta presentada este martes para las filiales Global Solutions, Innovación Digital y Telefónica SA. Así, la teleco española da por terminado la negociación del ERE que afecta a estas tres filiales, con 599 puestos de trabajo afectados, lo que supondría un descenso del 20% con respecto a la propuesta inicial. En cuanto al desglose concreto, el ERE que plantea el grupo que preside Marc Murtra por cada plantilla será: Telefónica SA (300 trabajadores), Telefónica Innovación Digital (186 trabajadores) y Telefónica Global Solutions (112 trabajadores).

Esta nueva oferta planea salvar 125 empleos con respecto a la primera propuesta que se presentó a finales de noviembre. Además, según fuentes sindicales, aún se desconoce si se aceptará está última rebaja por parte del grupo. El ERE se comunicó a los sindicatos UGT, CCOO, entre otros, por primera vez a mediados de noviembre dentro del nuevo Plan Estratégico del grupo de cara a 2026-2030 y contagió a un total de siete filiales del grupo que afectaba un 6.088 del grueso trabajador del grupo, cifra que se ha reducido tras semanas de negociaciones. Ahora, se estima que la afectación podría llegar a alcanzar un máximo de 5.040 puestos de trabajo.

En este sentido, aún quedan pendiente las últimas negociaciones entre los sindicatos y la compañía para el resto de las filiales que han sido afectadas por el ERE: Telefónica España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Movistar+. UGT por su parte, ha asegurado que «actuarán con responsabilidad» ante las próximas evoluciones en la mesa de negociaciones. Los títulos de Telefónica se han tambaleado tras el anuncio y ceden un 5%, lastrado también por el efecto ex-dividendo. Esto se suma a una caída del 24% desde que se anunció por primera vez el Plan Estratégico de la compañía de cara a los próximos cuatro años.

Por otro lado, tras la sexta reunión, los sindicatos han comunicado que «se permiten las salidas de áreas críticas a personas prejubilables» aunque representantes de UGT aseguran que están buscando ampliar los porcentajes. Entre otros hitos, Telefónica ha aceptado mantener el seguro de salud privado del grupo, mientras se mantiene el pago del Complemento de Salida Especial (CESS). Entre otras insistencias por parte de los sindicatos, buscan mantener los beneficios para la plantilla de Movistar+ además de mantener el plan de pensiones. Estas son dos de las peticiones que UGT intentará negociar antes de concluir si se dará luz verde a un acuerdo con el grupo.