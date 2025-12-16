El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este martes, 16 de diciembre, con una caída del 0,23%, lo que le permite mantenerse por encima de la cota psicológica de los 17.000 puntos, al situarse en los 17.002,4 hacia las 9.00 horas. En este contexto, los inversores aguardan la reunión del Banco Central Europeo (BCE) que se celebrará este jueves.

Minutos después del arranque, el principal indicador del mercado español cambiaba de rumbo y marcaba un nuevo máximo histórico en los 17.062,7 puntos, tras avanzar un 0,13%.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado estar «más cerca que nunca» de una solución al conflicto de Rusia en Ucrania, tras hablar con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y los líderes europeos que en el mismo día se han reunido en la capital de Alemania, Berlín, para alcanzar un acuerdo en este sentido.

En el terreno empresarial español, Grifols ha recibido la certificación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) de toda la cadena de valor de Grifols Egypt for Plasma Derivates (GEPD) en Egipto, según ha informado la empresa de hemoderivados en un comunicado.

Por otro lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender de forma cautelar la cotización de las acciones de Grupo Catalana Occidente a partir del cierre del mercado de este martes (20.00 horas). Esta medida se adopta tras el éxito de la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por Inocsa, el holding que reúne a los accionistas vinculados a la familia Serra.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Cellnex (+0,9%), Fluidra (+0,77%), Naturgy (+0,65%) y Merlin Properties (+0,58%).

Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Telefónica (-3,91%), lastrada por el efecto ‘ex dividendo’, e Indra (-2,05%).

Mercados internacionales

Las principales bolsas europeas abrían también la jornada en negativo, con descensos del 0,6% en Fráncfort, del 0,16% en París, del 0,08% en Milán y del 0,05% en Londres.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, bajaba un 0,9%, hasta situarse en los 60,04 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba una caída del 0,9% que lo llevaba a alcanzar los 56,18 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1757 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,294%.