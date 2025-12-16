Bruselas apuesta por aumentar la financiación, reducir la burocracia y acelerar la construcción de vivienda para hacer frente a la crisis habitacional en su plan de vivienda asequible presentado este martes, aunque tal y como adelantó OKDIARIO, rechaza topar los precios del alquiler y crear un fondo común europeo, como reclamaba el Gobierno de Pedro Sánchez.

La Comisión Europea ha advertido que no planea intervenir directamente en reglas del mercado de las denominadas zonas tensionadas, como reclamaban Estados miembro como España, aunque sí dotará a los gobiernos de instrumentos para actuar en aquellos puntos con mayor presión, especialmente en relación con los alquileres de corta duración.

La estrategia del Gobierno comunitario pone el foco en el impacto de este tipo de negocio en auge, especialmente en zonas urbanas y turísticas, y reconoce que su expansión ha contribuido a reducir la disponibilidad de vivienda para los residentes locales en determinadas ciudades. Pese a ello, no plantea límites ni prohibiciones a escala europea, sino que se remite al reglamento aprobado en 2024 -que entrará en vigor en 2026- para reforzar la transparencia y el intercambio de datos entre plataformas y administraciones.

Europa necesita 6,5 millones de casas

Otro de los ejes centrales del plan es el aumento de la oferta de vivienda. Bruselas estima que será necesario construir 650.000 viviendas adicionales al año durante la próxima década -6,5 millones de casas en diez años- además de las 1,6 millones que ya se levantan anualmente.

Para ello, la Comisión apuesta por reducir la burocracia, acelerar los procesos de planificación y concesión de licencias y avanzar hacia normas técnicas más armonizadas, con el objetivo de reducir costes y plazos en la construcción. El paquete incluye asimismo una estrategia europea para la construcción, orientada a mejorar la productividad del sector y a impulsar la vivienda modular y prefabricada.

En el plano financiero, el plan invita a los Estados miembro a reasignar más recursos a vivienda asequible mediante la revisión intermedia de los fondos de cohesión y prevé movilizar hasta 10.000 millones de euros adicionales en los próximos dos años. Además, propone una nueva categoría de «vivienda asequible», dirigida a clases medias y trabajadores esenciales, que quedará exenta de notificación previa a la Comisión, con el objetivo de facilitar su financiación sin verse limitada por las normas de ayudas de Estado.

Reprobación al Gobierno de Sánchez

El PP ha celebrado este martes el Plan Europeo para la Vivienda asequible presentado por la Comisión Europea esta tarde, ya que lo ve como una «reprobación» a las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde la formación denuncian que el balance de gestión del Gobierno «es desolador», pues apuntan que el Ministerio de Vivienda ha dejado sin ejecutar el 68% de su presupuesto, la renuncia de 4.000 millones de préstamos de la UE para vivienda social y alquiler asequible y la creación de una empresa pública «inservible», Casa47, que cuesta a los ciudadanos 16.000 millones.

«Los siete años que lleva Sánchez en Moncloa solo han servido para hundir la oferta de vivienda y disparar los precios, que han subido más de un 50%; la ‘okupación’ ha crecido en un 54,7% y el propio Banco de España calcula un déficit de 700.000 casas en nuestro país», censuraba hoy mismo el PP en declaraciones a Europa Press.