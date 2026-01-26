El plato favorito de los españoles que ya no se hace en casa y el motivo está en Mercadona

Durante generaciones, la tortilla de patata ha sido uno de esos platos que se han preparado casi sin pensarlo. Cada familia tiene su forma de hacerla, con sus tiempos, su tipo de patata y el eterno debate sobre si es mejor hacerla con cebolla o no. Sin embargo, algo ha cambiado en los últimos años: cada vez es más habitual que este clásico no se cocine en casa y que acabe entrando en la cesta de la compra ya preparado. Y para entender por qué está ocurriendo esto con el plato favorito de todos basta con mirar a un supermercado en concreto, Mercadona.

La cadena valenciana ha conseguido que su tortilla de patata se convierta en un producto casi imprescindible. De hecho, siempre se ve a gente en las neveras en las que están colocadas, cogiendo una o más de una para pasar la semana o sencillamente, para tener un plato delicioso sin necesidad de tener que ponerse a cocinarlo. El éxito es tal que la cadena la considera uno de los artículos más valorados por sus Jefes. ¿Y a qué se debe todo esto? En realidad, hablamos de un fenómeno que no sólo explica el cambio de hábitos en la cocina, sino que ha impulsado por completo a la empresa que está detrás de este producto. Esa empresa es Elaborados Naturales, una firma navarra que ha convertido la tortilla de patata refrigerada en un negocio millonario. En 2025 rozaron los 200 millones de euros de facturación gracias a este plato emblemático y ahora se preparan para un salto histórico: quieren duplicar su producción diaria y cocinar 600.000 unidades cada día. Un dato que revela hasta qué punto los españoles han dejado de hacer la tortilla en casa y ahora compran su plato favorito en Mercadona.

El plato favorito de los españoles que triunfa siempre en Mercadona

La empresa que abastece a Mercadona se encuentra en plena transformación de cara a 2026, un año especial para ellos porque celebran dos décadas de actividad. Acaban de estrenar nuevas instalaciones tras una inversión de 40 millones de euros y su previsión pasa por ampliar plantilla con unas 300 incorporaciones. Hoy rondan las 300.000 tortillas diarias, una cifra que ya se les queda corta. Su intención es duplicar ese volumen y llegar a las 600.000 unidades al día para responder a una demanda que no deja de acelerar.

La empresa navarra opera con tres plantas especializadas en diferentes elaboraciones. En Aguilar del Río Alhama preparan verduras y migas; en Corella trabajan otros platos listos para consumir; y en Funes se encuentra la planta clave, la que cocina exclusivamente la tortilla de patata que llega a los supermercados de la cadena valenciana. Según destacan desde la propia compañía, la alianza con Mercadona les ha consolidado entre las cinco mayores firmas de España dedicadas a platos refrigerados.

Por qué esta tortilla de patata se ha convertido en un básico

Una de las claves del éxito está en que Mercadona ofrece la tortilla en dos versiones: la refrigerada y la de la sección Listo para comer. Y en ambas el proveedor es el mismo. En los lineales de frío se venden las opciones con y sin cebolla, con un contenido de patata que oscila entre el 66 % en la versión clásica y el 58 % en la que incorpora cebolla. La preparación de esta plato favorito para muchos es además sencilla, ya que sólo le tenemos que dar cuatro minutos de microondas si se quiere jugosa, o siete minutos si se prefiere más cuajada.

En la zona de comida preparada, la variedad es aún mayor. Se ofrece tortilla con cebolla y otra con calabacín, en tres formatos distintos: entera, media pieza o ración tipo pincho. Esta amplitud permite que cada consumidor encuentre exactamente lo que busca, sin tener que encender la sartén ni dedicar tiempo a pelar, pochar o dar la vuelta, un detalle que ha pesado mucho en la decisión de las familias a la hora de dejar de preparar la tortilla en casa.

Un cambio de hábitos que beneficia a todos

La combinación de comodidad, precio ajustado y disponibilidad inmediata ha hecho que cada vez más hogares opten por esta alternativa. No sólo se evita el proceso de elaboración, sino que se garantiza un resultado uniforme sin riesgos ni complicaciones. Es precisamente esta facilidad la que explica por qué un plato tan tradicional, tan ligado a la cocina casera, ha saltado del fogón doméstico al lineal del supermercado.

Mientras tanto, Elaborados Naturales se prepara para un año decisivo, la cadena valenciana mantiene a uno de sus productos estrella en plena forma y los consumidores siguen apostando por la tortilla ya hecha. El plato favorito de los españoles sigue más vivo que nunca en Mercadona, aunque cada vez salga menos de la sartén y más de la bandeja refrigerada, aunque el nivel de ventas certifica que se trata sin duda, de un plato con mucha calidad.

