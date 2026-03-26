Colas kilométricas en Lidl a partir del viernes 27 por la motosierra recargable de 20v para podar tu jardín

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de herramientas de jardín con una de esas propuestas que suelen llamar la atención de quienes tienen terreno, árboles o simplemente le dedican tiempo al mantenimiento exterior de casa. A partir de mañana viernes, la cadena pone a la venta en tiendas, su motosierra recargable de 20V de la serie PARKSIDE X 20 V Team, un modelo compacto pero con prestaciones claramente superiores a las mini sierras de poda.

Con un precio de 49,99 euros, IVA incluido, esta motosierra inalámbrica de Lidl se presenta como una alternativa interesante para quienes buscan potencia suficiente para cortar leña, talar pequeños árboles o preparar madera sin depender de cables ni combustibles. No es una herramienta profesional forestal, pero tampoco es un modelo básico ya que su diseño y especificaciones la sitúan en un punto intermedio bastante atractivo. La propuesta es clara ya que se trata de una motosierra de batería, manejable, con buenas medidas de seguridad y compatible con el ecosistema de baterías PARKSIDE. Eso sí, como ocurre con otros productos de la marca, se vende sin batería ni cargador.

La motosierra recargable de 20v que se agotará en Lidl

Esta motosierra recargable de Lidl ofrece una potencia de 450 W, una cifra que, dentro del segmento doméstico, permite afrontar trabajos algo más serios que la simple poda. Está pensada para talar y cortar madera de hasta aproximadamente 15 cm de diámetro, lo que la convierte en una herramienta adecuada para preparar leña, cortar troncos medianos o sanear árboles en jardines particulares.

La velocidad de la cadena alcanza un máximo de 10 metros por segundo, lo que se traduce en un avance de corte rápido y eficiente. La cadena es de medio cincel con paso de 3/8″, un detalle técnico que influye directamente en la capacidad de penetración en la madera y en la fluidez del serrado. No se trata de una cadena básica, sino de una configuración que busca equilibrio entre precisión y potencia. La longitud de la espada es de aproximadamente 30,7 cm, con una longitud de corte máxima de 23 cm. Esto ya marca una diferencia clara respecto a modelos más pequeños. Aquí hablamos de una herramienta que permite trabajar con piezas de madera de mayor tamaño sin necesidad de repetir cortes constantemente.

Además, incorpora sistema automático de engrase de la cadena, algo fundamental para prolongar la vida útil del equipo y garantizar un funcionamiento constante. Por otro lado, el depósito de aceite tiene una capacidad de 270 ml y cuenta con mirilla de nivel visible, lo que facilita comprobar en todo momento si necesita recarga.

La tapa del depósito es imperdible, un detalle práctico que evita descuidos en pleno trabajo. En términos acústicos, el nivel de presión sonora ronda los 86,3 dB(A). No es entonces una motosierra silenciosa pero se mantiene dentro de los estándares habituales en herramientas de esta categoría. Aun así, el uso de protección auditiva siempre es recomendable.

Seguridad, ergonomía y compatibilidad con la gama X 20 V Team

Uno de los aspectos más cuidados en esta motosierra es el apartado de seguridad. Incorpora freno antirretroceso Anti-Kickback, un sistema clave para reducir riesgos en caso de que la cadena se bloquee o rebote durante el corte. También dispone de sistema de frenado y parada instantánea de la cadena, lo que permite detener el movimiento rápidamente cuando se suelta el gatillo.

El arranque suave facilita un inicio progresivo, evitando tirones bruscos al activar la herramienta. Este tipo de detalles se agradecen especialmente cuando se trabaja en posiciones inclinadas o en superficies irregulares. En cuanto al diseño, la empuñadura principal es ergonómica y cuenta con agarre suave antideslizante, además de interruptor de seguridad. A esto se suma una empuñadura de tala adicional, que permite sujetar la motosierra con ambas manos con mayor estabilidad, incluso en ángulo. Este punto es importante porque mejora el control y reduce la fatiga en sesiones prolongadas.

Con unas medidas aproximadas de 66,9 x 24,2 x 21,7 cm y un peso cercano a los 3,25 kg, no es una herramienta ligera como una mini sierra de poda, pero sí mantiene un equilibrio razonable entre robustez y manejabilidad. Se nota sólida, pensada para aguantar trabajo real, no solo cortes ocasionales.

Como parte de la serie PARKSIDE X 20 V Team, es compatible con todas las baterías de 20 V de la gama. Para un rendimiento óptimo, la marca recomienda utilizar la batería de 20 V (4 Ah). Esto es especialmente interesante para quienes ya tienen otras herramientas PARKSIDE en casa, ya que pueden intercambiar baterías sin necesidad de adquirir nuevas.

Eso sí, conviene tener claro que el producto se entrega sin batería ni cargador. Es un detalle que puede pasar desapercibido si no se revisa bien la información. Para quienes ya forman parte del ecosistema PARKSIDE, esto supone un ahorro. Para quienes no, habrá que sumar el coste adicional de la batería y el cargador correspondientes. En cuanto a accesorios, incluye una funda protectora para la espada y una botella de 270 ml de aceite biológico para cadenas, fabricado en Alemania. Es un detalle que permite empezar a utilizar la motosierra desde el primer momento, siempre que se disponga de batería.