Adiós a la Patrulla Águila: el innovador sistema de humo que España prueba en sus Eurofighter para que pinten la bandera

Durante décadas, hubo un momento muy concreto en los desfiles militares que todo el mundo esperaba, cuando el cielo empezaba a teñirse de rojo y amarillo, y se podían ver los colores de la bandera española. Los encargados de pintar el cielo era la Patrulla Águila aunque por lo visto, esa imagen ya forma parte del recuerdo, porque los C-101 llegaron al final de su vida operativa en 2025 y con ellos desapareció también la unidad acrobática tal y como se conocía. Por ello, el Ejército del Aire y del Espacio trabaja en una alternativa que, sin sustituir formalmente a aquella patrulla, permita mantener ese símbolo en fechas señaladas. La clave está en los Eurofighter que por lo visto serán ahora los encargados de dibujar la bandera en los cielos.

Los Eurofighter son los cazas que actualmente forman la columna vertebral de la defensa aérea española. La primera prueba visible se realizó hace apenas unos días en la base aérea de Albacete, en el marco de las Jornadas de Demostración Tecnológica Bacsi 2026. Allí, uno de estos aviones activó un generador de humo blanco ante la mirada del rey Felipe VI, la ministra de Defensa y la cúpula militar. No fue una exhibición improvisada sino que el ensayo tenía un objetivo claro y era comprobar si estos cazas pueden asumir la tarea de realizar la bandera en el aire durante celebraciones como el 12 de octubre o el Día de las Fuerzas Armadas.

El sistema de humo que España prueba en sus Eurofighter para que pinten la bandera

La retirada de los Aviojet obligó a buscar alternativas. En 2025, los Pilatus PC-21 asumieron de forma provisional la responsabilidad de colorear el cielo en los actos oficiales. Cumplieron con la función, pero el resultado visual era diferente, ya que se trata de entrenadores turbohélice, que son más pequeños y con otra presencia en vuelo. La comparación con la imagen potente y reconocible de los antiguos reactores era inevitable.

En ese contexto empezó a ganar fuerza la idea de utilizar los Eurofighter. No para crear una nueva patrulla acrobática, sino para realizar pasadas puntuales en formaciones reducidas, activando sistemas de humo que permitan reproducir los colores nacionales. La prueba realizada en Albacete consistió en activar un generador de humo blanco acoplado en los pilones exteriores bajo las alas. El sistema puede funcionar en ambas alas al mismo tiempo o de forma independiente, lo que abre la puerta a diferentes combinaciones.

Otros países que operan este mismo modelo ya habían experimentado con soluciones similares, pero en España no se había dado el paso hasta ahora. El hecho de que la prueba se realizara en un acto público y con presencia institucional indica que el proyecto se está estudiando con seriedad. El siguiente desafío no es técnico únicamente, sino que también habrá que definir qué tipo de formación se empleará. Se baraja que entre tres y cinco Eurofighter puedan volar coordinadamente en fechas especiales. La idea no es replicar maniobras acrobáticas complejas, sino realizar una pasada limpia, breve y simbólica que permita mantener el gesto tradicional de pintar la bandera en el cielo.

El obstáculo del ruido y el equilibrio urbano

Si hay un punto que genera dudas dentro de este planteamiento es el impacto acústico. El Eurofighter no es un avión ligero ni discreto sino que es un caza supersónico diseñado para misiones de combate, y su potencia se percibe con claridad cuando sobrevuela a baja altura. En entornos urbanos como Madrid, donde cada 12 de octubre se celebra el desfile nacional, ese factor no es menor.

Desde el Ejército del Aire se analiza cómo reducir ese efecto en la medida de lo posible. Aunque la pasada dura apenas unos segundos, el nivel sonoro es considerablemente superior al de los antiguos entrenadores. Ajustar perfiles de vuelo, altura y configuración será parte del estudio previo antes de confirmar definitivamente su uso en actos multitudinarios.

Aun así, dentro de Defensa gusta la idea de que sea precisamente el Eurofighter quien protagonice este momento. Más allá del componente estético, tiene un valor simbólico evidente, ya que es el avión que actualmente garantiza la vigilancia del espacio aéreo español y que participa en misiones internacionales. Su presencia en los desfiles proyecta una imagen actualizada de la Fuerza Aérea.

Conviene subrayar que esta fórmula no implica la creación inmediata de una nueva patrulla acrobática permanente. Se trata, por ahora, de estudiar una solución concreta para momentos muy señalados del calendario. La Patrulla Águila, con su identidad propia y su historia, no tiene un sustituto directo, sino que lo que se busca es preservar el gesto de la bandera en el cielo, adaptándolo a los medios disponibles hoy.

También en otras comunidades

En Cataluña o en otras comunidades donde se celebren actos del Día de las Fuerzas Armadas, el planteamiento sería similar. Una pasada rápida, coordinada y con activación puntual de humo. Nada comparable a una exhibición aérea completa, pero suficiente para mantener ese instante que forma parte del imaginario colectivo. La prueba de Albacete ha servido para demostrar que técnicamente es posible, así que ahora quedan por delante ajustes, evaluaciones y decisiones finales.