Vox abre un expediente de expulsión del partido a Iván Espinosa de los Monteros

Vox ha abierto un expediente de expulsión del partido a Iván Espinosa de los Monteros. Así lo ha dicho el propio ex portavoz de la formación conservadora en el Congreso de los Diputados a través de sus redes sociales. «El lunes pasado sobre las 20:30 horas, Juanma Moreno convoca elecciones anticipadas en Andalucía. Dos horas y media más tarde, a las 23:01, Vox me comunica que me abre expediente para expulsarme del partido», ha publicado.

Espinosa de los Monteros, figura destacada de la formación durante la primera etapa electoral de Vox, pone así en conocimiento público una medida disciplinaria que, de prosperar, supondría su salida definitiva del partido en el que ocupó cargos de primera línea durante años, incluido el de portavoz en la Cámara Baja.

El expediente de expulsión se suma a una etapa de turbulencias internas en Vox, que atraviesa un momento de redefinición orgánica y estratégica. Espinosa de los Monteros no ha especificado, en su comunicado en redes, los motivos concretos alegados por la dirección del partido para iniciar el procedimiento disciplinario.

Esta medida viene después de las diferencias públicas que Espinosa de los Monteros ha mostrado hacia el partido liderado por Santiago Abascal. El ex dirigente del partido llegó a pedir un congreso extraordinario para debatir la línea política de Vox y plantear un cambio en el liderazgo de la formación.

El expediente de expulsión de Espinosa de los Monteros se suma a otros ya abiertos por la formación contra ex dirigentes que acabaron en expulsión definitiva. Así, el Comité de Garantías de Vox tomó el pasado 6 de marzo la decisión de expulsar a Javier Ortega Smith del partido y privarle de su condición de afiliado. El motivo, según el comunicado difundido por la formación, es que el portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid habría cometido una «infracción muy grave» al negarse a acatar la resolución del Comité Ejecutivo Nacional que acordaba su relevo al frente de la portavocía en el consistorio madrileño.